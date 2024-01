Últimos test de Alvariño y Castro antes del selectivo

Dos de sus formaciones no pudieron, finalmente, tomar parte en el Campeonato Gallego de equipos por clubes –el C por lesiones y el B, por la capacidad de las instalaciones, si bien a pesar de estas bajas el Arco Narón tuvo una destacada actuación en la cita celebrada en Arteixo. Así, el club local se colgó la plata gracias a la actuación de sus canteranos la júnior Laura Matesanz y los cadetes Elías Montenegro, Raquel Lorenzo y Andrés Casas. El equipo A naronés alcanzó la final tras ganar todos los enfrentamientos en la fase de grupos, cediendo en el último duelo ante el Boa Vila por 1-5. Una cita en la que estuvo también presente el Arco Ferrol, que, si bien cuajó una buena actuación no pudo subirse al podio.