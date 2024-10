Tres puntos más con chispazos de la esperada eclosión de Manu Vallejo

Trabajo y fortuna. Esos están siendo dos de los ingredientes principales en los que el Racing de Cristóbal Parralo está cimentando su resurgir en una Liga Hypermotion cuyo inicio se les complicó mucho a los jugadores verdes. El conjunto de A Malata supo sobreponerse con nota a las numerosas bajas con las que contaba para el choque ante el Cartagena –una situación a la que, desgraciadamente, ya está bastante acostumbrado el equipo ferrolano– y asimismo no bajar los brazos en ningún momento en un choque que tiraba más hacia el lado el empate que del triunfo, para locales o visitantes.



Un partido con el que, como señalaba el goleador Álvaro Giménez al término del mismo, esperan en la plantilla racinguista que “ayude a que podamos coger una racha buena”. Unos tres puntos que, sin duda, fueron la mejor de las noticias en Cartagonova, campo el que también se vivieron otras buenas nuevas. Así, en el césped murciano el gaditano Manu Vallejo disputó el que, hasta la fecha, fue su partido más largo con la elástica verde.

Casi media hora de juego –29 minutos– en los que el mediapunta dio indicios de dejar atrás sus problemas de salud. “Es verdad que me ha costado mucho, pero creo que he trabajado mucho, fuerte y bien”, comentaba el de Chiclana tras el encuentro, “intento aprovechar los momentos que el ‘mister’ me da”. Y así lo hizo ante el Cartagena. La mejoría de Vallejo quedó patente en el terreno de juego, creando ocasiones de peligro y mostrando lo que quiere dar al Racing.



“Este soy yo. Un jugador de equipo, que voy a ayudar, a correr, voy a pelear y a intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo”, señalaba el futbolista, que, al ritmo que le permite su recuperación, lo hace, coincidiendo asimismo con un mejor rendimiento y resultados de los suyos.

Sabor

Con la primera meta volante al alcance de la mano, la de salir fuera de los puestos de descenso, Vallejo, que hasta el sábado había dirimido 46 minutos en su proceso de regreso a la competición, alabó el trabajo de un grupo “que sabe afrontar los malos momentos, dice mucho de este equipo, esos en los que tenemos que estar juntos, que en esta liga van a pasar muchos”, señalaba el jugador, “y a partir de ahí crecer, liberar un poco el partido e intentar llevárnoslo”.



La vuelta a la portería a cero y esa pizca de fortuna que había abandonado a la formación verde se juntaron para dar un más que necesario empujón a Vallejo y sus compañeros que confesaba al término del partido que “necesitábamos seguir ganando partidos, encadenar buenos resultados y buen juego. El partido se merecía que nos llevásemos los tres puntos y que mejor que así, en el último minuto, se saborea muy bien”. Y todo ello tras una lucha “como equipo” de una formación que, sin duda, todavía tiene mucho fútbol por enseñar.