Tomás Bourdal: “Creo que la categoría va a ir mejorando año a año”

Primer fichaje del Racing de Ferrol

Tomás Bourdal –Mar de Plata, 1998–, primer fichaje del Racing esta temporada, dejando al margen la renovación de Diego Rivas, asegura que desde el primer momento en el que el conjunto ferrolano le hizo llegar su interés no dudó de que A Malata sería su destino.

¿Cómo recibió el interés del Racing en contratarlo?

Sin duda, estoy muy contento de haber tomado esta decisión por la confianza que me transmitieron desde el primer momento, en el que me explicaron el proyecto del club, que es muy ambicioso.

Aparte de coincidir esta temporada en el mismo grupo con el Talavera, ¿qué referencias tiene del Racing?

Tengo compañeros gallegos que me estuvieron dando referencias, pero, aparte, jugando contra ellos vi un rival muy duro, muy serio, con las cosas claras, que iba a por el objetivo desde el primer día y que hizo las cosas muy bien y estuvo a un paso de poder conseguirlo. Ahora quiere seguir por esta línea y por eso estoy muy contento de estar acá para ayudar al equipo en lo que pueda.

¿Cómo juega Tomás Bourdal? ¿Qué puede aportar al grupo?

No me gusta hablar de mí, pero lo que sé es que voy a aportar mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho compromiso, y ayudar a mis compañeros y al equipo en todo lo que pueda desde el primer día. Sobre todo, lo que quiero es aprender de ellos y seguir mejorando como jugador, y creo que estoy en el sitio ideal para eso.



¿Conoce a alguien de la plantilla actual del Racing?

No, más allá de haberme enfrentado a ellos y algún intercambio de palabras en el campo. Los conoceré cuando empecemos la pretemporada, pero ya hubo compañeros que se pusieron en contacto conmigo para lo que necesite. Ya jugando contra ellos, en el campo, ves un grupo muy unido, de gente humilde, que van todos a una y eso es lo que hace fuerte al equipo: estar juntos por el mismo objetivo.

¿Cree que el Racing es un buen destino para usted para dar continuidad a su progresión?

Sin duda, y así lo veo desde que se pusieron en contacto conmigo: es una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo como jugador y seguir sumando minutos en esta categoría tan fuerte. El año pasado, en el Talavera, no pudimos conseguir el objetivo de la permanencia y en el Racing quiero ayudar a conseguir el suyo.

¿Espera una 1ª RFEF de nivel similar al del año pasado?

Creo que año a año va a ir mejorando y la verdad es que, a priori, nos tocó un grupo muy complicado porque hay muchos equipos aspirando al mismo objetivo, así que hay que empezar a entrenar a tope en la pretemporada y llegar bien preparados al primer partido, porque cada punto va a valer mucho. Va a ser complicado, pero con fe, trabajo y esfuerzo, y, sobre todo, estando unidos vamos a intentar conseguir el objetivo.