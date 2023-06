Toimil “arrasa” en un Gallego con otros doce podios locales

Las renovadas pistas universitarias de Compostela fueron sede durante una intensa jornada de ayer del Campeonato Gallego absoluto y sub 23 al aire libre. Una competición de alto nivel en la que la delegación local regresó con un botín de más de una docena de medallas, y en la que la presencia de las internacionales Belén Toimil o Adi Iglesias dio un caché especial a una prueba importante de por sí.

Paula López, a la izquierda



De hecho, la lanzadora mugardesa fue una de las más aplaudidas en la competición compostelana, buscando de nuevo ese tiro superior a los 18 metros, quedándose en esta ocasión en 17,15. Más que suficiente para sumar un nuevo oro gallego. “Hoy no ha sido el día”, comentaba Toimil, si bien visiblemente contenta de competir en casa, tras una intensa semana de viajes. La de Mugardos se encuentra buscando esos 18,35 que le den el billete directo al Mundial, de Budapest. Un registro al que se acercó en Jaén hace unas semanas con un 18,19 que “espera vuelva a salir”. Un podio en el que la plusmarquista estatal estuvo acompañada por la joven integrante del Ría Ferrol Xiana Lago, segunda con 13,02. Un concurso en el que Evelyn Fernández –Atletismo Narón– se subió al cajón sub 23 para colgarse el oro.

Evelyn Fernández, en el centro

Dobletes

No fue la única medalla ni para Lago ni para Fernández en Santiago, ya que la primera se hizo con la segunda posición absoluta en el concurso de lanzamiento de disco –38,58–, y la naronesa firmó un nuevo título sub 23 en la cuarta posición con 37,95 metros. Antía Martínez –Ría Ferrol– logró asimismo con el subcampeonato absoluto en 100 metros vallas, una carrera en la que su compañera Lucía Blanco fue la mejor en la franja de edad sub 23.



Por su parte, Inés Oitavén se colgó el bronce en unos 400 metros en los que Alicia Barreiro, plusmarquista gallega sub 18 y favorita, se quedó en esta ocasión sin presea. La ferrolana intentó una salida más rápida de cara a probar cosas nuevas para su próxima participación en el Estatal, un cambio que no funcionó, cruzando la meta en cuarta posición, el mismo lugar que ocupó en los 200. En esta carrera sí que pudo subirse al cajón su compañera Lucía Rivadulla, segunda sub 23, seguida en esta tabla por la atleta del Narón Paula López –que además fue plata en el hectómetro–.

Lucía Rivadulla

También hubo premio, y casi de oro, local en la carrera de los 800, con una dura pugna entre Elian Numa López y el ferrolano Pedro Osorio –Santiago– que encabezó la cita desde su inicio, si bien finalmente fue segundo. Una prueba en la que Adrián Rivadulla fue séptimo, con mínima para el Estatal. Otros resultados destacados fueron las sextas posiciones de Adriana Castiñeira –Ferrol Atletismo– e Iago Pazos –Narón– en altura y jabalina.