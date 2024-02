Títulos gallegos para Castiñeira y Veiguela en Ourense

La delegación local de atletismo disfrutó el pasado fin de semana de unas nuevas jornadas de protagonismo, tomando parte en las pruebas autonómicas celebradas en el módulo cubierto de Ourense y en las pistas de Balaídos, en Vigo.



En las instalaciones ourensanas tuvo lugar el Campeonato Gallego para las franjas de edad sub 16 y sub 18, con un total de catorce puestos de podio. Los títulos gallegos llegaron en las pruebas del concurso de altura y de 600 metros, gracias a la actuación de Adriana Castiñeira de Castro –Ferrol Atletismo– e Irma Veiguela Tizón –Ría Ferrol–, respectivamente. La primera sumó el oro con un mejor intento de 1,57 metros, en una tabla en la que Carmen Faure –Atletismo Narón– fue segunda, con 1,45 metros. Por su parte Veiguela cruzó la meta ourensana con un registro de 1:38.81. Con dos medallas regresó a casa el canterano del Ferrol Atletismo Bruno Castro Pereira. El joven deportista se subió al tercer escalón del podio tanto en la carrera de los 60 metros vallas –9.36– como en el concurso de triple salto –11,62 metros–. Una prueba, al primera, en la que su compañera Eugenia Baeza Rey fue también medallista, en su caso en la segunda posición –10.47 segundos–.



Un botín local en el que también entraron Tania López y Aitana Rúa García, del Atletismo Narón, gracias a su segundo lugar en los 3.000 metros y al tercero en el concurso de salto con pértiga –2.20 metros–.

SUb 18



Al día siguiente, en este mismo emplazamiento, fue el turno para los sub 18, con un gran protagonismo de la delegación local en el medio fondo. y fondo. Así, en la carrera de los 3.000 metros, Andrea Díaz –Ría Ferrol– y Damián Suárez –Natación Cedeira– inscribieron su nombre como subcampeones, con unos tiempos de 10:45.09 y 8:45.75, a diez y tres segundos del título. Un lugar de plata que también consiguió Aroa González –Narón– en su caso en salto de longitud –5,03 metros–. Su compañero, el pontés Manuel Campello, peleó hasta la recta final por un bronce que finalmente se trajo de ourense en la competición de 1.500.

Lanzamientos



También durante todo el fin de semana se disputó en Balaídos el Gallego de lanzamientos largos sub 20, sub 18 y sub 16, con cuatro puestos de podio, todos del Atletismo Narón.



Noa Díaz Gómez dominó en lanzamiento de jabalina sub 16, mientras que su compañera Antía Otero fue subcampeona en esta disciplina en sub 18. Francisco Pereira Martins y Erika Fernández se hicieron con la primera posición en martillo y disco, respectivamente, en sub 20. Por su parte, sus compañeros Noa Romero y Arianna Victoria Muñoz fueron cuartas en disco y martillo sub 18.