Tenis olímpico en la comarca: Marc López, técnico de Rafa Nadal, estará en Fene

Al igual que la suerte, la casualidades también hay que trabajarlas y en este caso la coincidencia de un 2024 como año olímpico tendrá su particular “encendido de llama” a casi 1.500 kilómetros de París, en Fene. Será en la pista de Centieiras, en Perlío, los próximos días 14, 15 y 16 de junio en donde la afición de la comarca puede vivir su particular versión de unos Juegos.

Eso sí, en esta ocasión con el tenis como único protagonista, y con el, precisamente, ganador de la medalla de oro en esta competición –Río 2016– como cabeza de cartel, el extenista Marc López. El actual entrenador de Rafa Nadal –con el que precisamente tocó la gloria olímpica en Brasil y con el que jugó su último duelo de dobles a finales del pasado año a modo de despedida, tras retirarse oficialmente de la competición en 2022– no ha dudado en aceptar la invitación de la Escuela Justo al Revés fenesa para, no sólo celebrar por todo lo alto su fin de curso, sino para promocionar y poner bajo los focos durante tres emocionantes días este deporte de gran seguimiento en la comarca.

Mucho interés

¿Y cómo llega este barcelonés, uno de los mejores doblistas de la historia de España, de 41 años a Fene? Pues gracias a la iniciativa y al querer dar un paso más de Rubén Justo, padre de esta escuela deportiva.

“El año pasado funcionó muy bien la exhibición que tuvimos entre Alejandro Vizoso y David Cao, que son de los mejores tenistas de Galicia”, recuerda el dirigente y entrenador, “y se me ocurrió traer al Galicia a un nombre mundialmente conocido”, señala Justo, echando la vista atrás para acordarse de aquel Máster Nacional disputado allá por 2008 en el pabellón de A Malata, con figuras como Verdasco, Robredo o Almagro.



“Se me metió en la cabeza”, cuenta Justo entre risas, “hablamos con él, le conté cómo era la escuela, una escuela pequeña, de pueblo, con mucho ambiente... y dijo que le encantaba la idea, que quería venir para jugar con los niños”, y asimismo aprovechar para descubrir con su familia una zona muy desconocida para él. Un auténtico “win-win” para ambas partes.



La iniciativa está teniendo una gran acogida, como señala Justo, además de en el concello anfitrión y en la propia escuela –”el alumnado más joven me pregunta y les explicó que es entrenador de Nadal y oro olímpico en Río y abren mucho los ojos”, cuenta el dirigente–, también en escuelas y clubes de tenis de toda la comarca y alrededores. “Clubes de fuera ya se han interesado en venir con sus alumnos”, señala Justo.

Deporte y celebración

¿Y qué se podrá ver, vivir y guardar para el recuerdo en este fin de curso tan especial? Serán tres días de auténtica fiesta del tenis, comenzando el viernes 14 con el Torneo Cracks do tenis galego cuyo premio, como no podría ser de otro modo, será jugar un partido con el campeón olímpico López. David Cao y Saúl Berdullas –19.30– y Rodrigo Figueroa y Alejandro Vizoso –21.00– buscarán esta increíble recompensa, a jugarse al día siguiente.

En este sábado tendrán lugar también los choques de dobles con un partido de fuerzas un tanto desiguales entre Marc López y Justo contra Vizoso y el redense César Vilasánchez. El domingo continúa el tú a tú con el ganador del Roland Garros, con los clínics “abiertos a todas las edades, en grupos de ocho a diez personas”, como apunta Justo.



Unos choques para algunos de los cuales habrá que adquirir entrada, de las que ya se han despachado unas 200 –al igual que para el clínic– con precios entre los ocho y cinco euros. El evento –que no podría realizarse sin el gran apoyo de la cafetería Arrecendo y con la cesión de la pista por parte del concello– contará también con actuaciones a cargo de Fusion Dance y May Dance, concierto de Sintrom e hinchables. Una gran celebración con la que Fene espera anotarse su particular juego, set y partido en la promoción del tenis en la comarca.

Escuela: Benjamines, infantiles y veteranas, en semifinales del Gallego

Las formaciones de la Escuela Justo al Revés afrontan estas semanas sus últimos duelos de sus respectivos campeonatos gallegos. Así, tras la amarga eliminación del Inmega fenés ante el Boiromar en su lucha por el ascenso a División de Honor absoluta femenina, las buenas noticias llegaron con la salvación de sus compañeros en Primera, ganando al Lalín. Asimismo, los benjamines del Factoría Bmagic, infantiles y veteranas del Ortegal Oil se impusieron en sus partidos de semis de Tercera, Segunda y Primera División ante Casino, Grupo Bazán y Mercantil de Vigo y disputarán la final.