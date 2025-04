El Spar Girona, el nuevo villano del heroico Baxi Ferrol

Todos los héroes tiene que tener un villano al que enfrentarse. Sucede en las películas, ya sean de Marvel o de otra compañía, como en la vida real. Todo el mundo busca a su antítesis y quiere vencerla a toda costa. Aunque en este caso no son diferentes, lo cierto es que el Spar Girona, con permiso del Perfumerías Avenida y del Maquinaria Durán Ensino, la bestia negra del Baxi Ferrol.



Al contrario de lo que suele suceder en estos casos, esta rivalidad deportiva tardó en comenzar. Una de las principales razones fue por el nacimiento de los clubes. Mientras que el Uni apareció en 1997, el Girona no lo hizo hasta 2005 –año de debut del cuadro ferrolano en la Liga Femenina– cuando el Santa Eugènia de Ter y el CB Vedruna se fusionaron para otorgar a esta localidad catalana un equipo de gran nivel. A partir de ese año, las gerundenses iniciaron un inexorable camino hacia la máxima categoría nacional, a la que llegan en la temporada 2009-10 tras varias años coqueteando con el ascenso.



Aun así, el primer duelo contra el Baxi no se produjo hasta la campaña 2014-15, la segunda que las ferrolanas disputaron en Primera. En los dos duelos que disputaron, la experiencia del Girona –que acabó conquistando su primera título– se impuso a la del Uni, aunque a punto estuvo de ganar en el encuentro de A Malata (64-69). Un año más tarde, se repitió la misma situación, con las gerundenses ganando los dos encuentros (68-43 en el Fontajau y 55-62 en A Malata). En cambio, esta vez no le trajo suerte, ya que perdió la final liguera ante el Perfumerías Avenida. Esa misma historia se repitió en los dos años siguientes, a pesar de que el Uni cuajó sus mejores campañas al finalizar en cuarto lugar y meterse en semifinales. Con todo, en los duelos contra el Spar Girona no pudo lograr la victoria –87-62 y 63-77 en la 2016-17 y 72-54 y 68-90 en la 2017-18–.



Esta rivalidad, hasta el momento, tenía una claro dominador, y eso no parecía que iba a cambiar porque en el curso 2018-19, que se saldó con el descenso del conjunto ferrolano tras un año complicado, tampoco pudo hacerse con un triunfo. En esta ocasión, el primer partido se disputó en Ferrol y el resultado fue el más abultado de toda esta historia (42-96). En la segunda vuelta, en Fontajau, el conjunto ferrolano compitió mejor, pero se quedó lejos del nivel mostrado por las locales (60-43).



Tras dos años vagando en la Liga Femenina 2, el cuadro de la ciudad naval retornó a la máxima categoría por la puerta grande, ya que venció los 26 partidos de liga regular y los tres que disputó de playoffs. No obstante, la alegría duró poco porque el equipo volvió a descender un año después, en la que volvió a caer contra el Girona dejando, nuevamente, dos imágenes completamente distintas en casa y fuera (64-94 y 58-47).



Tras otra pausa, se reencontraron en la temporada 2023-24. En ella, el Baxi siguió con su via crucis particular y cedió los dos duelos (87-74 y 46-69). Sin embargo, este año todo pareció cambiar. El héroe despertó y aunque volvió a perder en tierras catalanas, cosechó su mejor resultado (78-68), para luego, en A Malata, sumar su primer triunfo tras un partido mágico. Hasta el momento, el balance es malo, pero el último recuerdo es bonito. Quizá, en los playoffs, la historia de Baxi cambie y siga haciendo cosas de héroes y derrote a un Girona que parte como favorito.