El Somozas paga su falta de fluidez ante el Arzúa

Arzúa 3-1 Somozas



El Somozas sufrió hoy una clara derrota (3-1) ante el Arzúa que, sin embargo, no significa que se caiga de los puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF. El equipo de Marco Roca, sin embargo, controló la situación durante la mayor parte del primer acto tras un inicio un tanto dubitativo. No le costó excesivamente al conjunto somocense rondar el área local ante un contrincante que no estaba nada cómodo y en una de esas llegadas un pase de Rubo lo remachó Cabarcos al fondo de la portería defendida por Chema.



La ventaja en el marcador no era reflejo de un juego fluido. De hecho, el Somozas adoleció de poca claridad y velocidad en la circulación y, en el global del choque, también de la seguridad y solvencia defensiva que lo han caracterizado a lo largo del último mes y medio de competición. Fue precisamente un error (la concesión de un córner) el que daría paso el empate apenas unos minutos antes de que el colegiado señalase el intermedio.



Sin apenas tiempo para asentarse sobre el terreno de juego de O Viso, el Somozas encajó el segundo tras una jugada embarullada en el área que resolvió Antañón. Era el minuto dos del segundo acto.

Sin reacción

Con el viento a favor, el conjunto local supo jugar sus bazas: repliegue y contraataque. Cedió así el esférico al Somozas, pero hoy no tuvo la capacidad necesaria para llegar al área rival con la claridad necesaria.



Tuvo, eso sí, acercamientos, pero un robo del equipo local cuando se iba a llegar al ecuador de la segunda parte se convirtió en el tercero del Arzúa, obra de Hugo Suárez.



En ese escenario, los anfitriones se movieron a su antojo, marcando el tempo del partido y sin pasar por demasiados apuros ante el empuje insuficiente de un Somozas que, si bien mereció el segundo gol por el número de aproximaciones a la meta rival, no pudo materializarlas.