Soler avanza en su recuperación, pero es duda para el derbi

El Baxi entrará el sábado en el último tercio de la liga regular con el derbi que lo medirá al Celta Zorka Recalvi y lo hará con la duda de la pívot malagueña Patricia Soler, que continúa con su proceso de recuperación de la lesión de tobillo que sufrió la víspera del encuentro ante el Picken Claret, el pasado 7 de enero.



La interior andaluza lleva sin jugar desde entonces –cuatro partidos– y, pese a que su puesta a punto avanza según lo esperado, podría perderse también el choque ante el equipo de Cristina Cantero.



El cuerpo técnico del Baxi no va a forzar en ningún caso su regreso, que se producirá en el momento en el que haya plenas garantías de que su reincorporación no conlleve riesgo alguno. De hecho, el club está siendo muy prudente con los plazos y hasta el día de ayer Soler no se había entrenado con el grupo.

Respuesta



Pese a la ausencia de Soler en los últimos partidos –y las de Garí y Dimitrijevic las primeras semanas de enero–, el grupo ha dado un paso adelante. Las lesiones coincidieron con un momento especialmente crítico –derrota en Zamora en la última jornada del año pasado y en Alcobendas la primera de este–, pero el Baxi demostró entonces carácter para sobreponerse y recuperar un liderato que se le había escapado. Ahora, el conjunto que prepara Lino López tiene una victoria de ventaja sobre el segundo clasificado, Recoletas Zamora, y tres sobre Joventut y Paterna, tras encadenar cuatro triunfos consecutivos.



El partido de este sábado ante el Celta Zorka es, por ello, fundamental. Las viguesas aspiran al ascenso directo y una victoria en Ferrol –unida a la que podrían lograr en el encuentro pendiente ante Al-Qázeres– les daría alas.