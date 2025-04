La selección femenina sub 11 de Ferrol logra el título autonómico

El equipo femenino sub 11 de Ferrol es el nuevo rey de Galicia. El combinado dirigida por David Bello y Julio López, con Purificación Villadóniga de delegada, se proclamó campeón del Campeonato Gallego de selecciones comarcales, cuya fase final se desarrolló en Pontevedra. La escuadra representante de la delegación local, que hizo frente a este tramo de la competición desde la tercera plaza, selló su pase a semifinales gracias a la victoria lograda sobre Ourense (0-5) y el empate contra Vigo (1-1).



El equipo local, recibiendo el título del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y del de la Gallega, Pablo Prieto I FUTGAL

Ya en la penúltima ronda, el conjunto de Ferrolterra derrotó al de Pontevedra (2-1) y eso le dio paso a la final, donde se iba a enfrentar otra vez a la formación de Vigo, que superó en la tanda de penaltis a la de A Coruña tras el empate a tres goles que se registró al final del tiempo reglamentario. En el encentro definitivo, la igualdad fue la principal característica y, después de que el cuadro olívico se adelantase nada más empezar el partido, el ferrolano empató antes del descanso.



Las jugadoras de Ferrol, recibiendo las medallas por sui título I FUTGAL

Tras completarse la segunda mitad sin cambios en el marcador, el título se decidió en la tanda de penaltis. Ahí, tras un fallo de la escuadra viguesae, Mariana Fernández fue la encargada de anotar el penalti definitivo, que le dio la victoria y el título al equipo ferrolano en este certamen.

La seleccón local, celebrando el título I FUTGAL

Destacado

También llegó a las semifinales el equipo masculino de esta categoría gracias a las victorias que logró ayer sobre sus homónimos de Ourense (0-2) y Vigo (1-0). Sin embargo, la escuadra dirigida por David Pérez y Óscar Bñanco, con David Freire de delegado, no consiguió colarse en la final al perder en la penúltima ronda ante la selección de Santiago por un ajustado 1-2.





Peor le fueron las cosas a la escuadras ferrolanas sub 13. Los chicos, que partían desde la sexta plaza tras la primera jornada, perdieron en su partido de esta fase ante Vigo (2-0) y no se colaron en las semifinales. Lo mismo le pasó a la escuadra femenina, que había sido tercera en la primera fase, pero que tras perder ante Bigo (2-0) no se metió en los cuatro primeros y fue eliminado.