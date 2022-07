Seis arqueros de Ferrolterra buscan en Madrid el título estatal

Seis arqueros aporta Ferrolterra a los Campeonatos de España Iberdrola de tiro con arco que comienzan esta mañana, con el clasificatorio y la prueba por Comunidades Autónomas masculina y femenina en recurvo, en el complejo deportivo Zona Sur de la Universidad Complutense de Madrid. Además de los internacionales absolutos Miguel Alvariño y Daniel Castro, estarán otros cuatro especialistas de la zona: Daniel González Formoso y Pedro Pina, también del Sílex de As Pontes, y Pablo Filgueira y Nuno Baamonde, del Arco Ferrol.



No todos competirán en la misma categoría, aunque sí en la misma modalidad, recurvo. En absoluto, junto con Miguel Alvariño y Daniel Castro, representarán a Galicia Daniel González Formoso, Pedro Pina y Pablo Filgueira. Filgueira competirá por partida doble, ya que también estará presente en la prueba sub 18, mientras que Nuno Baamonde lo hará en la sub 21.

Horarios



La cita por equipos arranca a las 9.30 horas de hoy con el “round” clasificatorio y las eliminatorias, pruebas que se resolverán esta misma mañana.



En cuanto a la competición individual, Filgueira y Baamonde entrarán en liza mañana viernes, también por la mañana, en las eliminatorias hasta cuartos de final. Si consiguen pasar los cruces, disputarían las semifinales a partir de las 9.00 horas del sábado.



En categoría absoluta, Alvariño, Castro, Pina, González Formoso y Filgueira inician su participación mañana por la tarde –17.00 horas– con la serie clasificatoria y el sábado con las eliminatorias hasta cuartos. Las semifinales quedarán para el domingo a primera hora de la tarde.