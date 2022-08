Sara Guerrero, a consolidarse en la selección

Se traducen los ultimos resultados internacionales de Sara Guerrero –octavo puesto en la Copa de Europa de Coimbra, decimocuarto en la Copa Premium de Holte o vigésima en la Copa del Mundo de Pontevedra, celebrada hace un par de semanas– en su ascenso en los diferentes clasificaciones. Ahora la triatleta naronesa es decimonovena en el ranking europeo, octagésimo primera en el que marca la clasificación olímpica y la número 131 en la clasificación mundial.



Esta situación, sin embargo, no le permite afianzarse en la selección española que participa en las citas internacionales. Y eso le provoca una mezcla de rabia y frustración –“cada vez que sale una convocatoria internacional y no me veo en ella me da un poco de bajón”, dice– que, sin embargo, trata de llevar lo mejor posible. “Mi entrenador me dice que no me preocupe, que la llamada llegará... pero creo que merezco una oportunidad importante y trabajo para ello”, dice.

Solidez

“Quizás sea un poco egoísta por mi parte, pero los resultados me dicen que sí que merezco la oportunidad”, asegura Guerrero. “Dice el refrán que el que espera desespera y espero que mis energías no se fundan en esta espera. Por eso mi padre y entrenador me recuerda continuamente que tenga tranquilidad y que trabaje mucho”.



Para ello Guerrero espera mantener la regularidad que ha demostrado esta temporada y que la triatleta cree que se debe a que “ahora soy más sólida en los tres segmentos. Pero para la segunda parte de la temporada espero mejorar en la carrera a pie para estar adelante en las pruebas”.