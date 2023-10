Santiago desafía al calor para rebajar su marca en las 21 Leguas

101 kilómetros, 150 voluntarios, más de 60 miembros de cuerpos de seguridad o 2.200 metros de desnivel son algunas de las cifras manejadas por la organización de esta carrera que el pasado sábado vivió en la comarca su segunda edición. Unos guarismos a los que se unieron, de manera sorpresiva, los más de 32 grados que tuvieron que sufrir los más de mil participantes en estas 21 Leguas, organizadas por el club de igual nombre y el Concello naronés.

“Hacer frente a ese día fue lo más complicado en esta segunda edición”, señala Óscar Somorrostro, de la organización, “que todo funcionase bien a nivel de logística y en el grupo de control y evacuación y que no faltase de nada en los once puntos de avituallamiento”. Y así fue. Sin incidentes de gravedad, y con un recorrido ajustado respecto al pasado año por temas técnicos y medioambientales, como apunta Somorrostro, José Santiago Villar –Os Corzos do Ortegal– pulverizó su propio registro logrado el pasado año en la cita a pie, cruzando la línea de meta 40 minutos antes que hace un año, parando el cronómetro en 9h.08:40, seguido por Ismael Vázquez Prieto, Camposa, –Trieume–, a poco más de media hora, y Jon Gómez Domínguez –Jarnachas– a una hora y diez. Unos lugares de privilegio que en la tabla femenina fueron para Eva María Casapié González –13h.17:19–, Ana Moreno Bodego y Fina Blanco Pena –21 Leguas– en esta general conjunta.



Una cita en la que todos los participantes consiguieron completar el trazado en el tiempo de corte, que era de 24 horas. En la tabla a pie por equipos, los lugares de podio fueron para Os Mouros, No pienses y corre y Castrones. Los más destacados en la prueba en MTB fueron Víctor Manuel García Gómez, Carlos Lamarque Krieg y Sergio Collado Yáñez –Punta Candieira–, con Tamara López Díaz –Beni Gym– como la ganadora femenina. Las Viejas Glorias –José Luis Fernández y Daniel Martínez– se impusieron en la tabla por parejas, seguidos por Safe Team y Pulpeiros, mientras que por equipos estas plazas fueron para CD Mesoiro Bike, CC Narón Medfis y Terras do Eume de As Pontes.

Infantil y voluntarios

La cita naronesa contó por primera vez con la celebración de unas pruebas de carácter infantil, si bien inicialmente pensadas para vástagos de participantes, estas contaron con una gran acogida por parte de todo el público, con la participación de casi de un centenar de jóvenes atletas. Una iniciativa, como señalan desde la organización, con afán de continuidad.

Los que no eran novatos eran los 150 voluntarios –procedentes tanto del club, como de otras entidades, vecinos de los lugares por donde transcurría la prueba, amigos, familiares, etc.– que permitieron el correcto desarrollo de esta nueva edición. “Son el principal activo de esta prueba”, señala Somorrostro, sobre unas personas que, si bien no realizan la cita, sí que están más de 20 horas en sus respectivos puestos “algunos ya famosos por su ambiente”, comenta entre risas el integrante del club organizador, que en la actualidad cuenta con 70 socios.