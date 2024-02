La sana competencia del lateral Julián Delmás

Con más de 1.400 minutos –concretamente 1.473– repartidos en 19 encuentros el lateral derecho Julián Delmás, ha disputado de manera completa cuatro de los últimos ocho choques verdes –y en los restantes formó una media de 81–, retomando un protagonismo en esta zona del campo que durante muchas semanas tuvo su compañero Sergio Cubero.



“La competencia que tenemos es muy sana”, señala el zaragozano, “trabajo cada día para tener la oportunidad de jugar cada fin de semana y me estoy encontrando bastante bien. Estoy contento a nivel personal”. Suya fue la primera de las cuatro rojas que el Racing ha visto hasta la fecha -ante el Oviedo-, por lo que el futbolista entiende de primera mano esta campaña el papel fundamental que las bajas –por lesión o amonestación– están teniendo en las filas racinguistas.



“La de Álex –que se perderá por este motivo el duelo del domingo– la vi un poco rigurosa, ves cómo recoge la pierna, pero toca el balón primero...”, comenta el jugador, “son acciones en las que los árbitros tienen que tomar decisiones. Álex está ahora mucho mejor. Van pasando los días y ya tienes ganas de volver a entrenar, de estar a disposición del equipo. Son circunstancias del fútbol y tenemos que convivir con ellas”. Sin darle más vueltas.

Resultados curiosos

El Racing tendrá que seguir haciéndolo el domingo a las 14.00 horas en Nuevo Pepico Amat, ante un Eldense que espera llenar su estadio con la promoción 2x1 de localidades y dar un paso más hacia la salvación. El mismo objetivo tiene el grupo de Parralo, el de certificar su continuidad, si bien los ferrolanos forman ahora mismo en una posición un poco más cómoda que los valencianos. –cuarta y decimocuarta plaza, respectivamente–.



Y eso, a pesar de las esperables dificultades que se están encontrando los de Parralo en este año y en esta segunda vuelta –en la que todavía no sabe lo que es ganar–. “Nos está costando un poquito más, ya sabíamos que iba a ser complicado”, confiesa Delmás, “los equipos te conocen más y estamos viendo unos resultados curiosos cada semana. Lo que pasa todos los años en esta categoría, que es muy igualada y competida”.



Ya lo pudo comprobar el lateral en el partido de la primera vuelta en A Malata ante le que será su rival de jornada, contra que el que empató a un tanto. “Está haciendo una gran temporada. Va a ser un partido difícil y nosotros intentando buscar nuestra mejor versión, tanto a nivel individual como colectivo podemos hacerles mucho daño. Vamos allí con la intención de salir a ganar”. En una dinámica con altos y bajos, sin embargo, estos últimos no se han prolongado para llegar a ser preocupantes.

“Siempre queremos ganar, somos muy competitivos dentro del vestuario, cuando no ganamos nos vamos jodidos”, señala Delmás, “cuando empatas o ganas después de perder esa dinámica no se hace tan larga. Lo vamos a intentar mantener y espero que cojamos una buena y que esa sí se haga muy larga”.