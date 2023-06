La salvación del Ría Ferrol, difícil pero no imposible

Difícil, pero no imposible. El Ría Ferrol se juega esta tarde en Zaragoza su continuidad en la elite nacional del atletismo, División de Honor, en un octogonal por la permanencia al que las ferrolanas llegan como penúltimas en la tabla previa –ésta la cierra el Amara vasco–, y viendo a su inmediato predecesor, el L’Hospitalet, a dos puntos.



Una última cita que, a diferencia de las previas, será con una atleta por prueba, una modalidad que favorece los intereses del club presidido por Paulino Cartelle. “Vamos a pelear fuerte por la permanencia”, señalaba ayer el dirigente que, por motivos familiares, no podrá acompañar a su equipo en esta importante cita. “Lo podemos competir”, comentaba Cartelle, “aunque tiene que salir todo perfecto”, en una campaña en la que, precisamente, la fortuna no ha estado del lado de las de A Malata. Sin embargo, las tornas parecen estar cambiando, con sus deportistas en un gran momento, como demuestra el reciente récord autonómico de su canterana Alicia Barreiro en la cita sub 18 de 400 metros, entre otros registros. “Ahora se está notando el trabajo de invierno de la gente”, señala Cartelle, tras un inicio liguero más tempranero de lo que viene siendo habitual y que, junto con las bajas, arrastraron al Ría en su camino por la zona baja de la competición.



Unas ausencias que se mantienen para esta última cita, destacando especialmente la de la triplista local Diaou Diallo, recuperándose de una lesión en una rodilla, así como otra dificultades para entrenar de sus jóvenes atletas debido a motivos académicos. A pesar de estas circunstancias, en el club local apuntan que “vamos a pelearlo hasta el último segundo y tenemos equipo para salvarnos”, comenta Cartelle, asimismo esperando que, finalmente “todo salga bien”.

Autonómico: El Atletismo Narón, en la Copa de Clubes máster y Gallego sub 14

El Atletismo Narón será el encargado de ejercer la representación local en las dos citas autonómicas que este fin de semana se celebran en Pontevedra. Con las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva como sede, el domingo la entidad naronesa estará presente en la quinta edición de la Copa de Clubes de categoría máster y en el Campeonato Gallego por equipos de categoría sub 14.

En la primera de las citas, la entidad local contará con formaciones tanto en el cuadro femenino como en el masculino, buscando, además del podio, las mínimas para el próximo Nacional de este mes en Jerez. Mientras, los canteranos naroneses, algunos de los cuales vienen de disputar el Estatal en León, parten como segundos clasificados en el ranking previo, con sus compañeros en la cuarta plaza.