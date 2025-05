El Rugby Ferrol logra la clasificación para la final de la Copa

El equipo sénior del Rugby Ferrol, a pesar de ser la primera vez que participa en el nuevo formato de la Copa Galicia, logró clasificarse para la final, que se disputará este sábado en Vilargarcía. El cuadro de A Malata, que unió fuerzas con el Zalaeta Arteixo, completó un gran torneo en el que logró vencer al campeón de liga y poner contra las cuerdas al tercer clasificado. La parte negativa fue que las escuadras sub 16 y sub 18 no pudieron replicar el éxito logrado por los mayores.



“Para nosotros fue un torneo muy enriquecedor. Estabámos en un grupo muy difícil, con el campeón de liga, el Kaleido Universidad de Vigo, y el tercer clasificado, Os Ingleses de Vilagarcía”, apuntó el técnico Gustavo Piñón.



A pesar de la complejidad para hacerse con un billete para pelear por el título, sus jugadores se encargaron de “dar la sorpresa. Fuimos capaces de ganarle al Vigo (22-31) tras hacer un rugby muy bueno. Sin embargo, cuando le ganas al favorito, te confías de más y lo acabas pagando”, dijo. Y es que en el segundo choque, sucumbieron ante Os Ingleses (22-33), que jugaba en casa. “En ‘seven’ hay muy poco tiempo para reaccionar y eso nos penalizó porque no pudimos remontar ese ensayo de más que encajamos”, se lamentó.



Esto ocasionaba que dependiesen del encuentro que tenían que disputar los otros integrantes del grupo. En esta ocasión, el Vigo sí que hizo valer su papel de favorito, arrasó a su rival (31-0) y le dio el pase a la final a su rival. El equipo sub 16 del Rugby Ferrol no pudo pasar de la cuarta posición tras ganar sus dos primeros partidos, pero perder los dos siguientes. Mientras tanto, en Acea da Má, los sub 18 mixto tampoco lograron el objetivo tras caer en sus tres duelos.

Más locales

Pero estos tres conjuntos no fueron los único respresentantes locales, ya que hasta cinco jugadores del Fendetestas, que unió fuerzas con el Muralla, también disputaron este trofeo autonómico y también lograron el pase a la final. En concreto, Mariño, Fernán y Carlos participaron en el sub 18 y contribuyeron a que el Muralla se plantase en la final.



De igual manera que hicieron Anxo y Diego en la categoría sub 16, tras realizar un gran torneo. Junto a ellos, ya con plaza en la final, estarán los sub 14 Roque y Xandre. Sin duda, este fin de semana habrá mucha representación de Ferrolterra en Vilargarcía, demostrando que, poco a poco, Fendetestas y Rugby Ferrol son dos potencias.