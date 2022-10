Rugby Ferrol y Fendetestas pontés inician nuevas etapas

Vuelve el rugby a Ferrol y As Pontes, si bien en esta ocasión no habrá, de momento, derbi entre las formaciones de la ciudad naval y la villa minera. Y es que la Federación Galega de la disciplina ha recuperado el formato de Primera y Segunda División sénior, formando los ajedrezados en la máxima categoría autonómica y los ponteses en la inmediatamente inferior.



El grupo ferrolano debutará en Primera mañana y lo hará con una auténtica fiesta del rugby en A Malata, ya que además del choque de la formación absoluta volverán al campo sus escuadras sub 16 y sub 18. El grupo absoluto repetirá, además, el duelo con el se despidió la pasada campaña de la competición gallega, un choque ante el Kaleido Universidade de Vigo –17.00 horas– en el que se ponía en juego el título autonómico –y que se llevaron los vigueses–. Los visitantes se encontrarán, sin embargo, con un novedoso Rugby Ferrol, empezando por su banquillo, con el argentino Mauro Álvarez como técnico y director deportivo, sustituyendo a su compatriota Juan Pablo Chorny, que formó con la entidad durante cuatro campañas. Y continuando con su plantilla, con una escuadra prácticamente compuesta por jugadores de la casa, subidos de una formación sub 18 que, cabe recordar, el pasado año se hizo con el título liguero de la categoría.



“Da gusto ver a chavales que llevan en el club desde las etapas iniciales, creciendo, madurando y desembocando en el equipo sénior, con calidad suficiente para afrontar partidos más difíciles y comprometidos”, apunta Cristóbal Dobarro, presidente del club, “constituye un premio al esfuerzo y dedicación con la que deseamos seguir para que el club crezca y logremos difundir este sano deporte en Ferrolterra”. Una tarea que, asimismo, la entidad de A Malata está llevando a cabo con un intenso trabajo de promoción en diferentes centros educativos de la comarca.



Así, con la semilla germinando, esta campaña será de construcción y formación en las filas ferrolanas de cara a lograr un grupo sénior sólido y que le permita al club ferrolano regresar en futuras temporadas a División de Honor B, por lo que afrontan el choque de mañana con ilusión y poca presión ante los campeones ligueros. El programa deportivo de mañana en A Malata se completa con los choques de sus sub 16 y sub 18 a las 12.00 y 13.30 horas, respectivamente, ante sus homólogos del Lalín.

Ponteses

Por su parte, el Fendetestas inicia la liga a domicilio, con su visita el domingo –12.00 horas, Acea da Má– al Zalaeta Arteixo. Una condición, la de visitante, que los ponteses mantendrán en los próximos dos choques –Muralla y Barbanza–, debutando en casa ante el Mareantes a mediados de noviembre. La entidad pontesa contará esta campaña con representación en las citas M14, M16 y M18, gracias a su colaboración con Muralla, Asterix Viveiro y Capóns de Vilalba, bajo el nombre de Unión do Norte Rugby. Estas dos últimas formaciones iniciarán este fin de semana la liga ante CRAT y Pontevedra, respectivamente.