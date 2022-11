El Rugby Ferrol consigue dos ensayos ante el líder

El Rugby Ferrol inició la segunda vuelta de la fase regular de Primera Autonómica visitando al actual campeón gallego y líder de la competición, el Kaleido Universidade de Vigo. Un duelo que, al igual que en la primera mitad de la competición, cayó del lado de los olívicos (44-12). Sin embargo, y a diferencia del choque ­inaugural, en este los ferrolanos consiguieron anotar doce puntos ante los anfitriones –en A Malata no puntuaron–, fruto de dos ensayos y una transformación, a un grupo vigués que hasta la fecha solo había recibido ocho en contra. .



El encuentro comenzó con una sólida defensa de los ajedrezados, que resistieron los ataques vigueses hasta que cerca del cuarto de hora una infracción visitante supuso un acertado golpe de castigo para abrir el marcador (3-0). Una situación que desconcentró a los de Mauro Álvarez, que con una serie de errores y otras infracciones vio cómo el líder se iba a un cómodo 20-0 al descanso. Una tranquilidad que rompieron los ferrolanos en el inicio del segundo tiempo, con un ensayo de Alessandro Luppi (20-5). Esta presión continuó hasta mediado este tiempo, si bien de nuevo infracciones y falta de concentración dejaron huecos que aprovecharon los vigueses para anotar otros tres ensayos con dos transformaciones. Los ferrolanos no bajaron los brazos y Gustavo Piñón marcó el segundo de los ensayos visitantes, que en esta ocasión sí que pudo transformar Jorge Segura. El Vigo cerró el marcador en el último minuto con otro ensayo (44-12).



En Segunda División, el Fendetestas sumó su tercera victoria tras doblegar 31-6 al colista Santiago. Los ponteses dejaron prácticamente sentenciado el encuentro en su primera parte, en la que firmaron 21 puntos, con ensayos de Francisco Pascuale y Luis García, y transformación de Antonio Gómez. El grupo de la villa se mantiene en la segunda posición.



En las citas gallegas de base, cara y cruz para los grupos locales sub 14 y sub 18. En el primer cuadro, el Unión do Norte Alvarc pontés sumó su primer triunfo al ganar al Lalín Ourense (17-7), mientras que los ferrolanos sub 18 cedieron su primer duelo ante el líder invicto, el Kaleido Universidade de Vigo (45-26).