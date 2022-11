Rubén Iglesias: “Voy al Campeonato de Europa a demostrar lo que valgo”

No será la primera vez que el deportista ferrolano Rubén Iglesias, de 22 años, entre en liza en una competición internacional, si bien sí que será el debut del integrante del Club Narón O Freixo como miembro de la selección española absoluta. Iglesias ya sabe lo que es colgarse una medalla más allá de las fronteras españolas, ya que el local firmó la plata cuando todavía era junior en la Copa del Mundo dirimida en Italia. Consiguiendo el oro en kicklight -63 kilos en su estreno en el grupo de edad absoluto en su primer año en la categoría, allá por el 2020, Iglesias afronta ahora un nuevo reto en su fulgurante carrera, el Campeonato de Europa Wako.



Una competición que se desarrollará la próxima semana en la ciudad turca de Antalya y para la que Iglesias se enfundará la indumentaria del combinado estatal, que se dio a conocer de manera oficial en la jornada del miércoles. “Sentí un gran orgullo cuando me lo dijeron”, señala el del Narón O Freixo, “nunca fui y al ser en sénior cuesta un poco más. Es un esfuerzo, un trabajo, acumulado de años y años, una frustración que tenía ahí y que la he desbloqueado. Ahora a demostrar lo que valgo”, sentenciaba el local, que comenzó en esta disciplina cuando contaba con 14 años, siguiendo la estela de su hermano Adrián, por aquel entonces en el Juancho Vázquez Trasancos.

.

“Los dos estábamos en fútbol, y yo estuve un año más, él probó y le gustó. Al año compitió en el Gallego y lo ganó”, recuerda Iglesias, “y fui a probar yo y resulta que se nos da bien”, añade. Y tanto que sí. Desde entonces numerosas medallas tanto autonómicas como estatales llenan su casa y el pasado mes de septiembre, Rubén recibió una llamada que abría la puerta a quitarse, finalmente, la espina de formar parte con la selección.

El local acudió a una concentración en Sierra Nevada con el combinado estatal, en una experiencia de la que regresó cargado de ganas y conocimientos que ahora pondrá en práctica en Turquía. “Aprendí muchísimo, porque cada detalle cuenta”, comenta el del Narón O Freixo, “a saber leer los combates, estar en el tatami, el árbitro, leer y estudiar a tu rival y a sacar el máximo potencial de ti mismo, tus puntos fuertes y débiles e intentar mejorar”, entre otros aspectos.

Ganar

En este último apartado, Iglesias sabe a la perfección lo que es “lo suyo”. “Mi punto fuerte es la modalidad de kicklight, patear en las piernas, donde puntúo mucho y me siento muy cómodo”, apunta el deportista, “también tengo un motor muy grande, no me canso, no achico, y siempre estoy al cien por cien”. Una energía que el del Narón Trasancos espera ahora que, al igual que le impulsó previamente a podios gallegos y españoles, lo haga ahora al cajón absoluto europeo con la selección española, el objetivo que, sin complejos, se marca para este Europeo.



“Quizás está mal visto decirlo, pero el objetivo es ganar, conseguir una medalla”, se sincera, “pero siempre haciendo un trabajo limpio, bonito y esforzándome al máximo. Si das ese máximo y no consigues nada, lo hiciste bien”. Una tarea para la que Iglesias y su técnico Rubén Villar han estado trabajando desde que se atisbó la posibilidad de ser llamado por la selección absoluta. Sin más concentraciones preparatorias, su entrenamiento se ha centrado en acomodarse al trabajo Wako – Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing– “ya que la consecución de puntos a nivel internacional puede ser un poco más difícil, hay que trabajarlo más, ya que es diferente al ambiente que hay en el Nacional”, señala Iglesias.

Apoyo

El del Narón O Freixo acude a su debut internacional con el combinado estatal sin miedo a que los nervios puedan empañar una gran trayectoria y trabajo previo. Si bien se muestra cauto en este aspecto, ya que “puede que me afecten o no. Hay que canalizarlos de una manera que te aporten en el tatami, pero hasta ese día no lo podré decir”, comenta Iglesias, “si tengo un buen día o un mal día... o si me pasa algo psicológicamente, porque la salud mental es muy importante. Pero voy bien, centrado, y por ahora ningún tipo de nervios”, sentencia.



A poco menos de una semana hacer la maleta y vivir su primera experiencia internacional, el local sigue trabajando y acordándose de los que, además de él mismo, han hecho posible que su nombre figure en la lista de seleccionados para este Europeo turco. “Esta internacionalidad no es solo mía, es de mi hermano, de mi entrenador, de los que más, pero también de la gente del club”, señala Iglesias, “estoy contento en mi club, porque somos una familia y siempre nos apoyamos. El mérito no es solo mío, es de todos, desde el más novato al más experto”.

Road to Glory

El Narón O Freixo afronta la última cita como primer clasificado

La Liga Road to Glory –R2G– estatal vive este fin de semana la última de sus competiciones, una cita en la que el Narón O Freixo puede proclamarse campeón por formaciones, así como optar a podios en los rankings individuales. La quinta edición del Open Nacional de Salamanca decidirá estas últimas posiciones en la que es la cuarta y definitiva parada de esta competición, y que además puntuará doble.



Con la entidad naronesa en lo más alto de la clasificación, los locales intentarán mantener este lugar, si bien contarán con la importante baja de Rubén Iglesias, al no poder competir para evitar lesiones de cara a su participación en el Europeo –el local ocupa el cuarto lugar en el ranking de la cita–. Sí que estará en liza su hermano Adrián, actual líder de esta tabla, y que pelará para colgarse el oro. Este formará en lowkick 63,5 kilos, lightcontact -63 y kicklight -63 y -69 sénior de cara a hacerse con el título de la competición. En esta franja de edad estará un Dani Robles que figura sexto en este ranking y que competirá en lowkick y K1 -81. Jhon Sales, José Faraldo y Duarte Eraña estarán asimismo en esta competición absoluta, mientras que Iker Villar y Bruno Tuñas lo harán en cadete mayor. Rubén Villar y Paula Villar se desplazarán como técnicos de la entidad.