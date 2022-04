El Racing retoma la senda a la vez que se acerca al objetivo

Cada vez está más cerca el Racing de asegurar su presencia en el playoff de ascenso a Segunda. Entre su victoria sobre la UD Logroñés y los otros resultados que se dieron en la trigésimo tercera jornada liguera, el equipo ferrolano se asienta en la tercera posición del grupo 1, ahora con siete puntos de ventaja sobre las plazas que ya no dan acceso a la fase que permite dar el salto de categoría. Y eso, cuando solo quedan quince puntos por ponerse en juego, resulta una garantía.



“Ha sido un golpe encima de la mesa”, describe Alayeto lo que ha significado la victoria del Racing en Las Gaunas, algo que su compañero David Rodríguez completa al destacar que “ganar a un rival directo, en un partido de prestigio, nos va levantar (aunque en relidad no caímos) y resarcirnos de la derrota de la semana pasada”. El futbolista navarro, de hecho, retoma el protagonismo para vaticinar que “si seguimos en la misma línea de trabajo, al final del objetivo llegará”.



Pero, aunque la situación en la que se encuentra el Racing sea más que buena, la plantilla mantiene su discurso de todas las semanas. “Esta situación no va a desviar nuestra atención, que está puesta en el partido del próximo fin de semana frente al Talavera, que va a ser un rival difícil”, recuerda David Rodríguez. El delantero manchego, de hecho, apunta que a estas alturas los equipos que luchan por la permanencia son incluso más complicados que los que están en una zona más alta en la tabla, como se comprobó ante el Zamora, así que espera no volver a llevarse una sorpresa desagrable.









Ambición





Al contrario, a solo tres puntos de la segunda plaza –la que ocupa un Deportivo que podría sumar dos puntos más si prospera el recurso que presentó por alineación indebida del filial del Athletic de Bilbao en su enfrentamiento–, el cuadro verde está decidido a acabar lo más arriba posible. Lo explica David Rodríguez al indicar que “mentalmente queremos y estamos preparados para optar a la mejor posición posible dentro de nuestas posibilidades, porque el liderato ya se escapó”.



Para ello, el Racing confía en hacer valer la calidad que tiene su plantilla –“podemos hacer daño en cualquier momento”, destaca Alayeto– o la capacidad que tiene en hacer daño en las transiciones. Es en esta faceta en la que David Rodríguez ve más poderosa a su escuadra, ya que dice que “en la categoría hay pocos equipos como el nuestro”.