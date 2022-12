El Racing recupera las sensaciones

Racing 2-0 Linares



Vuelve el Racing a ofrecer las sensaciones que lo llevaron a firmar un magnífico arranque de campeonato, con nueve jornadas sin conocer la derrota y cuatro en el liderato. La victoria lograda sobre el Linares Deportivo (2-0) lo asienta en la cuarta plaza pero, sobre todo, vuelve a mostrar la mejor versión de la escuadra de la ciudad naval, que suma así su segunda victoria en la semana en la que tiene que jugar tres partidos. Ahora le queda la visita del domingo al campo del Deportivo, que afrontará con la tranquilidad de saber que su puesto en la zona que clasifica para el playoff de ascenso está, por lo de ahora, asegurado.



Entró mejor el Racing al partido, con una defensa inédita en el campeonato y Luis Chacón como encargado de darle continuidad al juego de ataque del cuadro verde jugando por detrás de Joselu. Y aunque en los primeros minutos eso no le permitió generar demasiadas ocasiones de gol, en realidad el dominio racinguista fue absoluto en un tramo en el que mantuvo controlado a su rival y en el que encontró el premio tras una colada de Carlos Vicente por la derecha, rematado inicialmente por Fran Manzanara para que el portero rechazase y remachado por Joselu para adelantar a los locales.



Se desmelenó tras marcar el Racing, que al poco estuvo a punto de ampliar su renta con otro remate de Joselu que esta vez se fue alto. Pero las internadas de Carlos Vicente por la banda derecha y de Heber Pena por la izquierda fueron una constante señal de peligro. Pero en realidad lo más importante fue que el equipo ferrolano tuvo controlada la situación en todo momento, lo que hizo que al descanso se llegarse con la mínima ventaja para la escuadra local.

Sentencia

Apenas cambió el decorado del partido tras el descanso, con el Racing dominando la situación delante de un rival que intentaba encontrar su opción a la contra. Aprovechó el cuadro verde la coyuntura para eludir problemas para Heber Pena, que fue sustituido para evitar una quinta amarilla que le acarrearía sanción, y de paso seguir dando minutos a los jugadores de la plantilla.



Llegó como algo natural el segundo gol del Racing, marcado por Quique Fornos al resolver una acción a balón parado. Faltaban poco más de veinte minutos para el final del tiempo reglamentario, pero en realidad el partido terminó ahí. Por un lado, porque el equipo ferrolano tenía el partido tan dominado que no le hizo falta apretar para tener la situación bajo control. De hecho aprovechó el decorado para seguir dando minutos a la plantilla ante un rival que apenas le complicó, porque no fue capaz de acercarse a la portería.



Los minutos fueron pasando sin apenas nada que destacar. Si acaso, varias llegadas racinguistas –de Jardí, Manu Justo o Jorge Padilla– que no encontraron una buena finalización. Pero no era necesario porque el partido ya estaba lo suficientemente controlado para que el resultado no peligroso. ¿Y el Linares? Realizó su primer remate sobre la portería contraria –un cabezazo flojo que Gazzaniga detuvo sin problemas– en el minuto 93. Un bagaje que explica que perdiese en A Malata ante un rival que, eso sí, retorna a lo que lo fue al principio del torneo.