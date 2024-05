El Racing, a mantener sus opciones

Mientras hay vida hay esperanza. El Racing no depende de sí mismo, pero no va a dejar de luchar por meterse en el playoff de ascenso a Primera mientras los números digan que es posible. A falta de tres jornadas para el final de la liga regular, el equipo ferrolano pretende exprimir al máximo sus opciones. Así que se presenta al partido que lo enfrenta al Zaragoza esta noche –21.00 horas, La Romareda– con la idea de sumar los tres puntos para, de esta manera, aproximarse a los puestos deseados y aumentar sus opciones.



Pero para ello necesita mejorar a domicilio, donde acumula siete partidos sin conocer la victoria y no gana desde hace casi cuatro meses. Al equipo ferrolano no le basta con el buen nivel que está dando en casa, donde es uno de los mejores, sino que necesita trasladar ese buen rendimiento a cuando ejerce de forastero. Solo así tendrá opciones de acabar metiéndose en la zona que da acceso a la lucha por dar el salto a la máxima categoría, lo que haría aún mejor una temporada que ya es sobresaliente por haber asegurado la permanencia con varias jornadas de antelación.

Problemas

A pesar del cansancio derivado de una competición que ya por su décimo mes de actividad –lo que se refleja e la cantidad de lesiones que se produjeron en las últimas semanas, pero también en el agotamiento mental que demuestran los futbolistas–, el Racing apela a la ilusión como ingrediente para ser un equipo competitivo en el tramo final de este campeonato. Así que con la intención de cuidar los detalles que tan caro le están costando en los últimos partidos a domicilio, el equipo ferrolano espera mostrar su mejor versión para, de esta manera, mantener sus opciones.



Enfrente, el Zaragoza exhibe el que seguramente es el mejor palmarés de toda la categoría de plata –seis títulos de Copa, una Supercopa de España, una Copa de Ferias o una Recopa de Europa–. Sin embargo, y a pesar de su buen comienzo de campeonato, eso no le ha servido para acabar luchando por el ascenso a Primera. Al contrario, todavía no ha garantizado su permanencia, así que para él este partido es clave para no meterse en problemas en las dos últimas jornadas del campeonato, esas citas en las que todo puede pasar para todos los contendientes.