Racing de Ferrol: ¿Todavía se puede?

¿Todavía se puede? Esa es la pregunta que se hacen algunos aficionados verdes, los menos, ante la situación que atraviesa el Racing de Ferrol. Algunos todavía confían en que el equipo pueda permanecer un año más en Segunda, pero apenas quedan 36 puntos en juego y la salvación está a catorce. Matemáticamente aún es posible. El problema viene con las sensaciones que tiene el equipo. Ante el Eibar (14.00 horas), los de Alejandro Menéndez tratarán de alimentar la poca esperanza verde que hay para hacerlos soñar con un imposible.



Después de la derrota ante el Granada (3-0), el equipo volvió a demostrar que no ha solucionado sus problemas defensivos. Vuelve a conceder demasiado atrás, mientras que en ataque no es capaz de materializar las ocasiones que tiene, algo que es vital si quiere ganar. Quizá, eso se deba a que en el Racing no haya una figura diferencial –como sí que hay en otros equipos– que puede decidir partidos.



“Por números nos falta ese jugador, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Creo que no hacemos nada peor que lo que hacen los rivales. Tenemos muchas cosas mejor, pero lo diferencial es concretar todo eso en gol. No sólo en un jugador, sino en varios”, apuntó Menéndez, que puso a su rival como ejemplo.



En este sentido, apuntó el nombre de Álvaro Giménez, que ya puede ser de la partida, para recuperar esa eficacia goleadora. Incluso, no cierra las puertas a que comparta delantera con Jauregi para ver si así aumenta sus posibilidades de marcar.



Asimismo, el asturiano puso de ejemplo al Eibar que tiene esa figura de futbolista que decide encuentros. “Vemos que un delantero tiene cinco goles, otro cuatro, incluso el que no juega también. Está ahí la diferencia. Trabajamos para que aparezca ese jugador”, dijo.



Además, eso no cambió con la llegada de Beñat San José. De hecho, eso se multiplicó y más integrantes de la plantilla llegan a las inmediaciones del área y crean muchas más oportunidades. Todo eso, porque no cambió su filosofía de juego. “Su idea es llevar mucho el balón a las bandas y llegar con mucha fe al área. Quizá juega con un poco más de construcción. Su forma sigue siendo la misma”, dijo Menéndez alabando a su rival.



Un oponente que también destacó las virtudes de un Racing que acumula seis encuentros seguidos sin vencer. “Tiene mucha experiencia atrás y eso les da una claridad y calidad importantes a la hora de sacar la pelota. Son jugadores que entienden muy bien el juego. Arriba, por su parte, tienen gente muy dinámica y rápida. Tienen un equipo que, si no estás bien ordenado, te pueden hacer daño”, apuntó San José.



Con todo, el técnico armero no tiene mucho de lo que preocuparse. Al menos por el momento. Y es que desde su llegada todavía no ha perdido. Ha ganado dos encuentros –Almería y Cartagena– y empató otro –Racing de Santander–. Eso le ha permitido distanciarse algo del descenso y soñar con un posible playoff.



Aún así, el donostiarra mantiene la calma porque sabe de la igualdad que hay en Segunda y que cualquier cosa puede pasar. A eso es a lo que se aferra un Racing que quiere sumar su segunda victoria en casa y levantar a su gente.