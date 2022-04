El Racing de Ferrol no se fía de la clasificación del Zamora

Once puntos separan al Zamora de la decimoquinta plaza, la que concede la permanencia en el grupo I de Primera RFEF, cuando restan siete partidos para que finalice la temporada, por lo que, en la práctica, solo la victoria mañana en A Malata le permitiría seguir con opciones de no descender a la categoría inferior.



Pese a ello y a que se encuentra 30 puntos por encima, el vestuario del Racing no se fía de la situación clasificatoria de su rival y es consciente de que una nueva victoria lo situaría muy cerca del primer gran objetivo del club para esta campaña: disputar un playoff de ascenso que, además, se jugará finalmente en Galicia.



Es por eso que la plantilla insiste en aparcar todo lo que no sea el choque en sí. Ni la euforia (más bien, ilusión) por el buen momento que atraviesa el equipo, con once jornadas sin perder y en la tercera posición del grupo, con seis puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, ni los reconocimientos individuales apartan al Racing de su hoja de ruta: sumar tres puntos ante el Zamora. “Lo más importante”, aseguró ayer Heber Pena en el acto de entrega del premio Estrella Galicia al jugador del mes de marzo, “es seguir en esta dinámica y poder cumplir el objetivo del club, que está por encima de cualquier individualidad”.









“Sin relajación”





El extremo naronés es consciente de que “con el buen momento del equipo es más fácil para todos destacar”, por lo que subraya la importancia de no mirar más allá del encuentro de mañana. “Es un partido muy difícil contra un rival que llega bastante tocado”, apuntó, “así que, como nos relajemos un poquito, nos van a poner en muchos apuros”.



En ese sentido, destaca, además de los fichajes zamoranos del mercado de invierno, la apuesta futbolística del su entrenador, el gallego Yago Iglesias, un habitual en la grada de A Malata esta temporada, por lo que conoce en detalle todas las virtudes y los –pocos, a tenor de la racha de la escuadra verde– puntos débiles del Racing. “A estas alturas no tiene nada que perder. El Zamora vendrá a hacer su partido, a atacar, a intentar meternos en apuros”, señala, por lo que cree que “nosotros también tenemos que ser listos. Ser conscientes de lo que se juegan ellos y de lo que nos jugamos nosotros e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos” para que los tres puntos se queden en A Malata, pues lograrlos a falta de seis jornadas para finalizar la liga regular “casi nos daría ese último empujoncito para afianzarnos en la zona de playoff”.



El apoyo desde la grada también contribuirá a ese último impulso: “Hay ilusión y ojalá cada vez se anime más gente a apoyarnos en estos últimos partidos que son muy importantes”, dice Heber.