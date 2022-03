Racing de Ferrol | Ante todo, mucha calma

Vuelve el Racing a finalizar una jornada en la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda –es la cuarta vez que lo consigue– pero la plantilla apuesta por mantener la tranquilidad. El equipo ferrolano, quinto clasificado del grupo 1, a once puntos del líder (el Racing de Santander), empatado con el sexto (la UD Logroñés) y con 21 de renta sobre la zona que condena al descenso, atraviesa su mejor momento del campeonato gracias a las siete jornadas que lleva sin perder. Pero espera con tranquilidad lo queda de campeonato.



“No hay que volverse locos porque no hay nada hecho. Hay que seguir trabajando de esta manera y ya veremos al final de la liga regular dónde estamos, esperemos que arriba”, asegura el mediocentro Kevin Presa. El futbolista de Ponteareas, de hecho, recuerda que “todo está igualadísimo, así que no hay que meterse una presión excesiva. Todavía quedan muchos partidos y no se va a decidir hasta el final”.









Ambición





La del pasado sábado fue la segunda victoria consecutiva que el Racing consigue en los minutos finales –“nos estamos aficionando a ello”, bromea Kevin Presa– y es, a juicio del centrocampista, el reflejo de la ambición que tiene la plantilla. “Los que salen del banquillo ayudan a que el equipo acabe ganando los partidos, porque en los últimos minutos son los que tienen que dar un plus... ¡y lo están haciendo!”, dice el jugador llegado de la Gramanet.



También fue la cuarta victoria seguida del Racing jugando en A Malata, donde solo ganó uno de sus seis primeros partidos y solo ha caído en uno de los ocho últimos. “Era una tarea pendiente que teníamos, porque nos estaba costando sumar puntos en casa”, explica el futbolista. Ahora, con el apoyo de una afición que le está dando al cuadro verde el plus necesario para lograr las victorias, el equipo ferrolano suma a lo que está consiguiendo a domicilio una fortaleza en casa que resulta vital para estar en la zona alta de la tala clasificatoria cuando termine la fase regular del campeonato.



Ahora, a partir de mañana, el cuadro verde empezará la preparación del partido que lo enfrenta el sábado a la SD Logroñés, un rival ahora situado en la duodécima plaza. Y, pese a que está a nueve puntos de distancia, la derrota sufrida en la primera aumenta las ganas de ganar del cuadro verde. l