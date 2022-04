Racing de Ferrol | A acercarse al objetivo un poco más

Quiere el Racing añadir más a las once jornadas que lleva sin perder. La excepcional racha de resultados por la que atraviesa –ha sumado 26 de los últimos 30 puntos por los que ha peleado– lo sitúan, a siete jornadas del final de la liga regular, en la tercera plaza, asentado en la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda y con seis puntos de ventaja sobre los puestos que ya no dan acceso a esa fase. Así que en el partido que lo enfrenta al Zamora esta noche –21.00 horas, A Malata– su intención es la de dar un paso hacia la clasificación para ese primer gran objetivo del año.





No parece el Zamora el rival más difícil para sumar los tres puntos si se atiende a su situación clasificatoria, antepenúltimo y a once puntos de la zona de permanencia. Pero si algo ha demostrado esta categoría es que en ella no hay rival pequeño, que cualquiera puede ganar a cualquiera, así que bien haría el equipo ferrolano en no relajarse si quiere conseguir la victoria. Sería la manera de tener más posibilidades de conseguir su objetivo para este partido y, de paso, estar más cerca, matemáticamente, de meterse en el playoff.









Armas







Tratará el Racing de hacer uso de sus principales cualidades para sumar los puntos que se ponen hoy en juego. Una, sin duda, es su capacidad defensiva, ya que los 21 goles que ha encajado en lo que va de campeonato lo hacen ser no solo el que menos recibe de la categoría, sino de las tres primeras del fútbol español. Es el reflejo de una forma de jugar que, además, convierte al equipo ferrolano en uno de los más reconocibles del grupo 1.Además, aunque la plantilla racinguista ha demostrado durante el campeonato tener recursos para encarar cualquier adversidad que se le presente, en las últimas semanas dos de sus componentes, Heber Pena y Joselu, han demostrado estar un poco por encima de los demás. A base de pases el primero –lleva nueve asistencias en lo que va de liga– y de goles el segundo –acumula doce–, la conexión entre ambos explica el buen momento del cuadro verde. Y el partido de hoy supone la oportunidad de sumar una muesca más.





Lo peor, que el partido entre los equipos representativos de dos de las ciudades del grupo en las que más se vive esta seman se jugará el Viernes Santo. Una prueba para la afición.