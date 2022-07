El Racing de Ferrol se estrena en la preparación

Sumó el Racing su primera victoria de pretemporada gracias al conseguido ayer ante un rival de inferior categoría como el Bergantiños. El cuadro verde, en el que no jugaron varios integrantes de la primera plantilla –a la espera de que se incorporen los últimos en llegar y otros adquieran una mejor condición física– aprovechó el partido para ir repartiendo minutos entre sus jugadores, a la vez que seguir trabajando para implantar el modelo de juego que quiere para la liga.



Jugaron con intensidad los dos rivales en la primera parte, en la que, sin embargo, no hubo demasiadas ocasiones de gol. El cuadro verde, con un once atípico por la falta de efectivos en algunas demarcaciones, luchó por imponer su estilo en un campo de hierba artificial que no lo favorecía y ante un rival que también demostró sus armas sobre el campo.



Los cambios realizados por los dos equipos hicieron que el ritmo del partido bajase bastante en la segunda parte. Sin embargo, a falta de algo más de diez minutos para el final, una llegada del cuadro verde se tradujo en el tanto de Bernal. Fue la diana que le dio al Racing su primera victoria en esta fase, a la espera de compromisos de mayor nivel.