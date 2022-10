El Racing, en lo más alto

Tuvo que esperar Luis Chacón (Pontedeume, 2000) hasta la sexta jornada para disputar sus primeros minutos en el campeonato liguero. Pero los nueve que jugó en el Nuevo Vivero le sirvieron para estrenar su cuenta goleadora de la temporada con el Racing. No es su primer tanto con la camiseta verde –ya marcó en la campaña 18/19, cuando aún era juvenil–, pero este tanto aumenta la confianza de un futbolista que la campaña pasada ya estuvo a punto de marcar y que mantiene los pies en la tierra. “El curso pasado ya tuve bastantes ocasiones; esta vez, a la primera, va para dentro. A ver si sigue así”, explica.

El gol marcado ante el Badajoz no cambia la forma de pensar de Luis Chacón, que tiene clara su manera de actuar. “Trabajo, trabajo, trabajo... y cuando tenga la oportunidad tratar de aprovecharla para ayudar al equipo”, expone. Además, es algo que comparte con el resto del grupo, ya que el futbolista eumés destaca que “este equipo cree en el trabajo, en el día a día”. Por eso está convencido de que estar en el liderato del grupo 1 tras la sexta jornada no va a cambiar su manera de actuar, sino que está convencido de que “tenemos que seguir cada partido como si fuese una final... hasta que acabe la liga”. Grupo

A ello favorece la calidad del grupo del que Luis Chacón forma parte. Se vio tras el gol que marcó en el Nuevo Vivero, cuando todos los jugadores del Racing corrieron a felicitarle. Y el atacante lo confirma el señalar que “el grupo es muy bueno. Somos una familia y eso se ve en el campo. Cuando no estás jugando los compañeros te apoyan mucho”. De hecho, el eumés insiste en que “ese gol fue el resultado del trabajo y todo el equipo lo celebró mucho por eso”, algo que espera aumentar durante lo que queda de campeonato.

Mantener la puerta a cero por tercera vez en lo que va de campeonato confirma la solidez defensiva del Racing, algo que Luis Chacón cree que “tenemos muy trabajada”. Además, el futbolista destaca que “con la calidad que tenemos en la gente de arriba es difícil que no marquemos un gol”. Fue lo que pasó con el tanto anotado en el Nuevo Vivero, en el que destaca que “compañeros como Joselu te lo hacen todo más fácil... Sabía que él me iba a buscar y que después, en el mano a mano, tenía que tener calma y confiar”. Y lo logró con el exterior de su pie derecho.