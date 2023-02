Un punto salvado “in extremis”

Rescató el Racing un punto de su salida a Linares, donde al menos consiguió empatar cuando peor pintaban las cosas. Un gol de Heber Pena a falta de diez minutos para el final del partido se tradujo en el reparto final de puntos, un resultado que a tenor de cómo fue el encuentro es relativamente justo. Sin embargo, su desarrollo –el cuadro verde dominó la primera parte, pero su rival se adelantó en el marcador; el conjunto linarense dominó el segundo acto, pero su adversario cosechó el empate en su casi única oportunidad– le deja un buen sabor de boca y le permite seguir en la zona que da acceso al playoff de ascenso a Segunda.



Cogió el Racing con decisión el control del partido, adueñándose de la posesión de la pelota y llegando con más o menos facilidad a la portería contraria. Así llegaron sus dos primeros lanzamientos sobre la portería local –el primero, de falta, por mediación de Luis Chacón; el segundo, culminando una acción combinativa del cuadro verde, de Carlos Vicente–. Sin embargo, la falta de eficacia ante la portería contraria volvió a ser el defecto que le impidió ponerse en ventaja pese a hacer méritos para ello.



Estaba más o menos controlada la situación para la escuadra de la ciudad naval cuando un error en la salida del balón permitió al Linares Deportivo estrenar el marcador. Una pérdida favoreció que la escuadra local se desplegase por la banda derecha para, después de un pase de Sancris, encontrar el remate de Hugo Díaz para poner por delante a los suyos, que rentabilizaron así al máximo sus escasas llegadas a la meta racinguista.



El gol en contra no hizo que el Racing dejase de dominar el partido. De hecho, el tramo final de la primera parte volvió a apretar el acelerador en busca del tanto que restableciese las tablas en el marcador. A través de las coladas por las bandas de Carlos Vicente y Heber Pena, el equipo ferrolano no dejó de crear peligro e incluso ambos, en el tiempo de prolongación, se aliaron para protagonizar la mejor ocasión visitante de la primera parte, un disparo del zurdo naronés que se estrelló en el palo y cuyo rechace el zaragozano mandó fuera.

Descontrol



No empezó bien la segunda parte para el cuadro verde, que no fue capaz de controlar un partido que, sin embargo, fue circulando de una a otra área sin que el Racing fuese capaz de dominar la situación como sí había hecho en la primera parte. Por eso, en vista de esta situación, el entrenador de la escuadra visitante, Cristóbal Parralo, aceleró para dar entrada al campo a Álex López con la intención de tener más aplomo. Y, aunque de entrada sí pareció dar el resultado esperado esta variación, en realidad el partido siguió tan descontrolado como estaba siendo.



El paso de los minutos, de hecho, no le trajo noticias positivas a la escuadra de la ciudad naval, que además de ver cómo no era capaz de competir por lograr al menos un punto, se quedó por lesión sin uno de sus mejores efectivos, Carlos Vicente. Fue un tramo de encuentro en el que el cuadro verde no consiguió encontrar la manera de crearle peligro a un rival que, de hecho, estuvo cerca de ampliar las distancias. Pero, cuando peor pintaban las cosas, un centro de Álex López desde la derecha en una acción esporádica fue remachado a la red por Heber Pena para situar el empate en el tanteador del choque a poco para el final del mismo.



Casi ya no hubo tiempo para más, así que los dos se conformaron con un punto que a lo largo del partido vieron tan cerca como tan lejos. Por eso al final el empate no le sabe del todo mal a la escuadra verde, que sigue siendo de playoff.