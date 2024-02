Punto final de Alvariño y Castro al World Indoor

Daniel Castro y Miguel Alvariño regresaron esta semana de la última cita del World Indoor Series, la prueba disputada en Las Vegas, Estados Unidos, y que ponía punto final al calendario en sala internacional.



Para Alvariño este fue su debut en la competición norteamericana, que cuenta con una normas mucho más laxas que las habituales, firmando la decimonovena posición en la tabla final, tras su participación asimismo en Nimes –siendo la primera vez que competía en dos pruebas de este campeonato–. “Mi objetivo era rodarme y coger experiencia”, analiza el pontés tras su regreso a casa trabajando con material nuevo, “lo disfruté mucho y aunque a nivel de resultados no fue espectacular... tampoco lo buscaba”.



También para adquirir ese rodaje acudió un Dani Castro que, en su caso, era la segunda vez que competía en la ciudad de Nevada. Y lo hizo muy condicionado por la caída sufrida pocos días antes. “Todavía tenía mucho dolor, estaba peor de lo que pensaba”, señala Castro, especialmente de su hombro. A pesar de esta situación, y gracias a unas buenas tiradas el primer y el último día, el de As Pontes rayó al nivel del pasado año, por lo que su balance fue “positivo”.

As Pontes y Narón



Castro encadenará esta competición con un Campeonato de España en sala que, para las categorías de base, comienza hoy en Jaén. “No estoy al cien por cien pero creo que se puede sacar un buen rendimiento igualmente”, confesaba el de As Pontes.



Además de Castro, en esta última cita de competición en sala de la campaña estará el Arco Narón, que contará con cinco de sus tiradores –la mitad de la delegación gallega de base–. Precisamente será la entidad naronesa la primera en entrar en liza en Jaén, hoy –Castro lo hará el sábado– con sus deportistas sub 15, sub 18 y sub 21. Unos cuadros en los que estarán sus canteranos Lía Lage Pernas, Lúa Teijeiro –sub 15–, Elías Montenegro, Raquel Lorenzo –cadete– y la tiradora júnior Laura Matesanz Abella.