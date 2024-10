Un punto que abriga al Racing

Sin ser todavía invierno en Burgos, el Racing se quedó congelado ante unos blanquinegros que vapulearon a los de Cristóbal Parralo cual muñeco de trapo durante gran parte de la primera parte dirimida en El Plantío. Un deshielo verde que tuvo que esperar, concretamente, 45 minutos, hasta que llegó Gelardo con el brasero encendido por Rober Correa.



Si bien, hasta ese momento en el que equipo ferrolano no consiguió avivar sus brasas, el duelo de los verdes fue el de prácticamente un gato panza arriba defendiéndose de un Burgos que supo canalizar su ansiedad después de tres derrotas consecutivas. Lo tenían claro los de Pérez Bolo en el comienzo del duelo en su casa: apretar, apretar y apretar. Y tanto lo hicieron que, por momentos, los ferrolanos pasaron de verdes a morados. Ya avisó Atienza del plan de partido burgalés a los tres minutos, con un balón que rebotó en la defensa racinguista.

Unos primeros minutos de juego rápido y sufrimiento eterno para los de Parralo, que no encontraban soluciones a la presión e intensidad con la que el Burgos saltó al campo en este choque. Y es que no fue hasta el minuto 19 cuando el Racing “visitó” a su excompañero Ander Cantero, merced a una jugada con pase de Correa y sin llegar a finalizar Dorrio. Hasta ese reencuentro, Naldo había despejado otra clara llegada de los locales por parte de Forns, un rebote aprovechado por David González de cabeza y otro tiro de Íñigo Córdoba valiéndose de un error del meta Jesús Ruiz. Hasta ese momento, si bien el Racing no encontraba soluciones, el Burgos no encontraba el acierto.

Y era lo único que estaba salvando a los ferrolanos que vivieron un pequeño despertar mediada esta primera parte, con Gelardo erigiéndose como uno de los pilares de los suyos. Álvaro Giménez avivó un poco las brasas verdes, si bien sin llegar a crear llama en el minuto 26. Y el que prendió en el El Plantío fue el Burgos, con un Borja Sánchez que, en el 29, y con un gran tiro desde la frontal del área, tras un pase de Arroyo, logró su primer y trabajado tanto (1-0).



Casualmente, este tanto pareció espolear, necesariamente, al Racing con una nueva llegada de Álvaro Giménez. Si bien, el Burgos, una vez sacudida parte de la ansiedad, fue frenando el duelo con posesiones más largas. En esta calma dentro de la tormenta llegó el primer córner verde en el 43, y dos minutos después la descongelación verde. Un pase magistral de Correa, que vio a la perfección el pasillo y a Gelardo, terminó con el balón en los pies de este que no se lo pensó y batió a Cantero para irse al descanso.

Ahora sí, de tú a tú

Con Delmás y Buñuel entrando en la segunda mitad por Moi y Correa, el tanto verde y, sin duda lo hablado en el vestuario, terminó por descongelar al Racing, que supo superar un inicio, de nuevo, más arrollador de los burgaleses. Superado el primero cuarto de hora de este segundo tiempo, ya se pudo ver en el césped de El Plantío a dos equipos de igual categoría.

Manu Vallejo entró para aportar más creatividad y pocos minutos después llegó la mala noticia en un encuentro de tablas que, tras lo visto, puede darse por bueno. Y es que en una carrera de Gelardo, el futbolista rompió, entrando sin demora en su lugar un polivalente Chiki. Un golpe que tuvo que superar rápido una escuadra verde que iba aumentando su temperatura por momentos ante unos anfitriones a los que se les había acabado la gasolina.

Vallejo y un cabezado de Naldo acercaban a los verdes a un triunfo que parecía muy lejano al inicio del duelo, una sensación que se rearfimó, y que desgraciadamente al final se perdió, con una nueva jugada de un Vallejo que lo pensó demasiado a pase de Chiki. Un punto que, ya fuera del descenso, sin duda, abriga más al Racing.

Burgos CF: Ander Cantero, Licha, Arroyo (Thomas, min. 81), Atienza, Borja Sánchez (Fer Niño, min. 56), David González (Florian, min. 70), Curro, Aitor Córdoba, Iñigo Córdoba (Espiau, min. 81), Morante y Forns (Pipa, min. 70).

Banquillo: Loïc (portero suplente), Florian, Navarro, Fer Niño, Espiau, Pipa, Thomas, David López, Pascual, Marcelo y Georges.



Racing Club Ferrol: Jesús Ruiz, Rober Correa (Buñuel, min. 46), Puric, Naldo, Moi Delgado (Delmás, min. 46), Álvaro Sánz, Fran Manzanara, Dorrio (Manu Vallejo, min. 59), Álvaro Giménez (David Castro, min. 78), Gelardo (Chiki, min. 63) y Jauregi.

Banquillo: Berard, Yoel (porteros suplentes), Delmás, Chiki, Nacho Sánchez, Bebé, David Castro, Manu Vallejo, Aitor Buñuel y David Carballo.



Goles: 1-0, min. 29: Borja Sánchez; 1-1, min. 45: Gelardo.



Árbitro: Gúman Mansilla (colegio andaluz) .

Asistentes: Munuera Montero (colegio andaluz) y Tejero García.

Cuarto árbitro: Pardeiro Puente.

Tarjetas amarillas: Racing Club Ferrol: Rober Correa (min. 27), Naldo (min. 38).