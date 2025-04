Primeras flechas turcas para el pontés Dani Castro

Tras conseguir hacerse de nuevo un hueco en la selección española de tiro con arco, el pontés Daniel Castro Barcala –Sílex– da esta semana sus primeros pasos en el calendario internacional de recurvo y lo hace con su presencia en el Spring Arrows de Antalya, en Turquía, que este año, además, es la primera parada del Gran Premio de Europa.



Castro busca en estas citas avanzar al equipo A estatal y comenzó en el campo de tiro turco firmando la trigésimo tercera posición en un “round” en el que el de la villa “me noté un poco más flojillo de lo normal y no me salió el resultado como esperaba”. Una actuación con la que empató con su compañero de selección Yun Sánchez, si bien el desempate favoreció a este último para quedar unos puestos por delante del de As Pontes.



Si bien el destino quiso que en el primero de los enfrentamientos eliminatorios, Castro y Sánchez tuviesen que medir fuerzas, asegurando así la presencia de un español en dieciseisavos pero restando una opción al combinado estatal. Una tirada en la que Castro estuvo mucho más acertado que su compañero para seguir avanzando en esta prueba (6-2).

“Estuve muy sólido y él también tiró muy bien”, señaló el pontés tras sus primeras flechas. En la jornada del viernes Castro disputará esta nueva ronda individual en la que tendrá que medir fuerzas con el anfitrión Akkoyun, que firmó la primera posición en el “round” –con 679 puntos, por 646 de Castro–, mientras que por equipos él, Sánchez y José Manuel Jiménez comenzarán el cuadro eliminatorio ante Uzbekistán. Un duelo que si ganan les daría paso a cuartos, en los que ya espera Turquía.



“Espero estar rindiendo al mismo nivel o mejor. A nivel equipos estamos con muchas ganas de tirar y de hacerlo lo mejor posible”, señala Daniel Castro en la apertura de un nuevo calendario internacional para el del Sílex.