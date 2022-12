Primer triunfo del Rugby Ferrol ante el Pontevedra

En un terreno de juego de A Malata en un lamentable estado, la nota positiva de la pasada jornada para los anfitriones del Rugby Ferrol fue el triunfo de los suyos en los tres duelos dirimidos en este campo, a pesar de sus pésimas condiciones.



El duelo “estrella” de la jornada fue el que midió las fuerzas de los sénior ajedrezados con el Pontevedra en Primera, ante el que finalmente pudieron conseguir su primer triunfo del campeonato por un marcador de 43-15, demostrando así su mejoría desde la primera vuelta –en la que cedieron 22-14–. Fueron los pontevedreses los que entraron con todo en A Malata, con una defensa ferrolana que no se descomponía, si bien tampoco lograba evitar el dominio pontevedrés. Un empuje que tuvo su premio a los diez minutos, tras una falta ferrolana, con un ensayo sin transformación. No dejó tocado este estreno visitante a los locales, al contrario, el juego ferrolano mejoró y aumentó su dominio y, poco después, Gus y la transformación de Jorge Segura ponían por delante a los suyos (7-5). Sí que quedaron “tocados” los pontevedreses con este giro de marcador, una distancia que aumentaría con el ensayo de Antón, otro de Javier Ángel Parga, con transformación de Segura, que el último minuto acertaría también un golpe de castigo para dejar el marcador al descanso 21-5.



El Pontevedra se recompuso un tanto en este parón y en el inicio del segundo periodo colocó el 21-10, abriendo la puerta de la remontada. No fue así, gracias al orden en las filas ferrolanas y a los propios errores visitantes. Dos ensayos de Antonio Sanesteban y otro de Pablo García redondeaban el triunfo local. “Estamos contentos, pero todavía queda mucho que conformar”, manifestaba el preparador Mauro Álvarez sobre su joven equipo. “Tiene mucho horizonte y este resultado nada más que hace afianzar que estamos en el camino correcto”, explicó.

Segunda y base



Por su parte, en Segunda, el Fendetestas firmó su cuarta victoria, doblegando al Barbanza por un claro 3-49, para seguir la estela del líder Campus Ourense en la segunda plaza. Los ponteses cimentaron el triunfo en la primera parte con tres ensayos. El golpe de castigo local recortó diferencias pero no hizo peligrar la victoria de un grupo pontés muy efectivo en la segunda mitad ante un Barbanza sin cambios.



A Malata acogió asimismo los derbis sub 18 y sub 14 ante el Unión do Norte, con triunfo ajedrezado –el primero por 28-17 entre el segundo y tercer clasificado, y el segundo por 19-5, con pleno de victorias–, y empañados por el mal estado del campo de juego “por el abandono de su cuidado por parte del concello, sin ningún tipo de mantenimiento”, como señalan desde la entidad en referencia no solo al terreno de juego, sino también al resto de instalaciones de este complejo. Una situación que el árbitro del duelo de menor categoría reflejó en las observaciones del acta del duelo, señalando que hubo lesionados “por el terrible estado del campo”



También entró en liza el grupo sub 16 pontés, que cedió ante el líder CRAT por un marcador de 21-63.