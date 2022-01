Dos positivos por covid en Racing de Ferrol, que recibe al Rayo Majadahonda

El Racing de Ferrol recibirá este sábado al Rayo Majadahonda con dos bajas confirmadas por covid-19, ha asegurado este viernes su entrenador, Cristóbal Parralo, en rueda de prensa.





El técnico ha señalado que las pruebas posteriores al partido del miércoles contra el Racing de Santander permitieron detectar ambos casos, pero no ha descartado que afloren más positivos en las próximas horas. Así, la plantilla se someterá a una nueva tanda de test para ratificar que no haya más afectados.





Tras la derrota frente al conjunto cántabro, el preparador verde ha estimado que no puntuar "inquieta y molesta" y ha reseñado que su "intención es ganar".





El encuentro contra el Rayo Majadahonda, que sucede a dos duelos que concluyeron con sendas derrotas para el cuadro ferrolano, comenzará a las 17:00 horas en el estadio de A Malata.





"No me gustó que el equipo regalara 45 minutos; no hay tiempo para lamentarse o mirar atrás", ha indicado el entrenador.





Ante los tres partidos que disputa el Racing de Ferrol en menos de una semana, Parralo ha puntualizado que no quiere "que suene a excusa, pero hay poco tiempo para prepararlo".





Sobre sus jugadores, ha indicado que este viernes "están más cansados" que el jueves, cuando llegaron de madrugada de Santander. Por ello, en la sesión de trabajo de este viernes se ha evitado "hacer más carga" y el cuerpo técnico ha apelado a "recuperar" a los futbolistas.





El entrenador racinguista ha asegurado que el Rayo Majadahonda es "uno de los mejores de la categoría, un equipo complicado". Además, ha subrayado que el plantel está "dolido", pero ve "bien" al equipo, tras las dos derrotas de los últimos compromisos ligueros de Primera RFEF.





Finalmente, ha reconocido que les "está costando" marcar. Si hacemos diez ocasiones, habrá que generar veinte", ha apostillado.