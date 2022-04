Plata para el cabanés Martín López en la Copa de España

No fue de las más numerosas representaciones locales en una cita estatal, si bien los buenos resultados volvieron a llegar de la mano de Náutico Firrete de Pontedeume y KDM Cabanas en la última de las pruebas del calendario nacional. Así, las entidades comarcales tomaron parte en la primera de las pruebas de la Copa de Españ a de sprint olímpico, una competición que tuvo lugar el pasado fin de semana en el embalse pontevedrés de Verducido, y en el que los locales se hicieron con una medalla, además de varias presencias en las finales de la prueba.



El podio llegó en la regata juvenil de K-1 200 metros, en la que el cabanés Martín López cruzó la línea de meta en la segunda posición, en una igualadísima cita en la que se impuso el sevillano Carlos García. No fue esta la única final A en la que tomó parte el del KDM Cabanas, ya que se hizo con el quinto lugar en de 1.000 metros y con el séptimo en la de 500. Una regata, esta ultima, en la que el integrante del Firrete eumés, Antón Cao, terminó en la sexta posición.



Cao sí que pudo terminar en puestos de privilegio en la final A de mil metros, en la que fue segundo, muy cerca del primero, Carlos Yáñez, del Labradores. Una cita en la que su compañero Bruno González fue quinto. En otra de las citas B, de 1.000 metros, Sabela Daviña –Firrete– terminó su actuación como quinta clasificada, con Eva González en el octavo lugar. En la distancia de 500, ambas palistas dirimieron la final C, siendo segunda y novena, respectivamente.