La plantilla del Racing podría volver hoy a los entrenamientos si las pruebas que se realizarán esta mañana confirman que no hay más positivos que los tres que se registraron entre el jueves y el sábado, día en el que estaba prevista la disputa del partido ante el Rayo Majadahonda en A Malata.



El director deportivo del club verde, Carlos Mouriz, explicó ayer que los integrantes del plantel han permanecido en cuarentena desde el mismo sábado en que la Federación decretó, a través del juez único de Competición, la suspensión del choque, y expresó su confianza en que, si los nuevos test que se hagan lo avalan, se puedan reanudar hoy mismo los entrenamientos, bien individualizadamente, bien en grupos reducidos.



Con todo, la celebración el del encuentro de liga programado para el próximo domingo en Badajoz no está asegurada, aunque Mouriz señaló que “quero pensar que non corre risco, pero non sabemos o que pasará”. En ese sentido, recuerda que la resolución de la RFEF indica que el confinamiento tendrá una duración de siete días a contar desde el primer caso positivo detectado, que fue el jueves pasado a la vuelta de Santander.









Fichajes





El director deportivo del Racing también se refirió al mercado de fichajes apenas unas horas antes de su cierre. En ese sentido, reconoció haber sondeado a “seis ou sete” jugadores, principalmente para dos de las posiciones más sensibles del equipo, un extremo derecho y un sustituto para el mediocentro Jaime Alvarado, que hace unas semanas rescindió el contrato que lo vinculaba al club ferrolano.



Mouriz destacó que “temos un vestiario moi bo” y pese a que en las últimas semanas se han barajado diferentes nombres de futbolistas en los que el club podría estar interesado, subrayó que “un xogador de categoría superior que estea participando de maneira habitual non vai vir; un que estea xogando en 1ª RFEF de maneira asidua, tampouco. Entón, que traes? Un que non está xogando nalgún equipo que compite contigo? Nós tamén temos xogadores que están agardando o seu momento”.









Balance





En ese sentido, defendió también el papel del equipo pese a las dos últimas derrotas. “Quen foi claramente superior a nós?”, se preguntó antes de responderse: “Xa sei que perdimos partidos, pero, véndoos varias veces, podo dicir que mellor ca nós só foi o Valladolid B. Do resto non o podemos dicir, tampouco da UD Logroñés, que hai que lembrar que é un recén descendido de Segunda, nin do Racing de Santander, que é un histórico”. “Estase traballando ben e temos posibilidades de conseguir o noso obxectivo”, recalcó el director deportivo.