Una plantilla al completo y su buena evolución, el alivio de Parralo

Ya con 25+1 jugadores que vestirán de verde esta primera vuelta, el "míster" del Racing ve finalmente recompensada su paciencia tras un inicio de curso complicado. Ahora, Cristóbal Parralo solo espera que la enfermería, todavía ocupada por Castro, Nacho, Cabaco y Buñuel –que "permanecerá una temporada alejado del terreno de juego"– se vaya vaciando a medida que sea posible.

El entrenador racinguista manifestó esta mañana sentirse "muy contento" con su plantilla, también por el progreso consistente del que es testigo día a día, semana a semana. "Yo cada día los veo mejor, sinceramente", comentó esta mañana, "y si no fuese por los resultados, yo la verdad que veo un equipo que compite, que es sólido".

Las últimas incorporaciones a sus filas han sido recibidas como agua de mayo, y aunque Parralo compartía que tanto Bebé como Rober llegan "con falta de ritmo, porque llevan sin jugar un tiempo", afronta estos días con la tranquilidad de haber pasado por esto en más de una ocasión desde julio. Se refería a otros compañeros que aterrizaban en Ferrol con su puesta a punto física pendiente, que "los ves hoy y parecen otros", explicaba satisfecho. "Eso abre el abanico de posibilidades, el ver que los jugadores cada vez están mejor y que quieren reivindicarse, que quieren jugar. Me lo ponen difícil", afirmó.

La templanza del técnico ante la adversidad era alabada en la rueda de prensa del viernes por el director general y deportivo, Carlos Mouriz. Parralo resumía su filosofía diciendo que "aquí ya sabemos que hay algunas cosas que son especiales y de nada sirve estar lamentándose, hay que asumirlas rápidamente para centrarse en ese trabajo que intentamos realizar", convencido de que "seguramente con el tiempo estaremos mucho mejor y eso es lo que deseamos, ahora hay lo que hay, y a trabajar a tope".

Admitía comprender las dificultades para atraer talento acostumbrado a otras circunstancias a nivel de prestaciones. "Cuando viene algún jugador nuevo y sobre todo los que han estado en categorías superiores, lógicamente el primer shock es importante", relató. En esas situaciones asume la tarea de centrar a los futbolistas en lo importante, diciéndoles "dedícate a trabajar, a estar lo mejor posible y a ayudar al equipo, porque es lo que hay".

Pulir las puntas del tridente verde

Tras el desempeño de la escuadra local en Riazor, dijo el técnico que esta semana han orientado sus esfuerzos a trabajar lo pendiente "sin perder lo que tenemos de sólido", tratando de no "destaparse los pies al querer tapar la cabeza". Generar situaciones para ganar los partidos es lo más apremiante, ya que "hemos estado dos partidos sin gol y hemos perdido 1-0, que si hubiéramos marcado ya los puntos serían otros", reconocía, añadiendo que "creo que hemos tenido muchas ocasiones que no han terminado de milagro en gol y que en muchas de ellas nos hubiéramos puesto también por delante y me gustaría saber qué hubiera pasado".

Tanto Correa como Bebé llegan al rescate de Chiki en la banda izquierda, todavía por explotar adecuadamente en esta nueva era del Racing. "Estamos meditando cómo hacer más daño y lógicamente Bebé es un jugador con un buen historial", valoró Parralo, echando la vista atrás a esos años con jugadores que se salían del patrón de juego simétrico –Carlos y Heber, Pinchi y Serrano– que tanto ha estilado el entrenador las últimas temporadas.

"Aquí, antes de que viniera Heber, e incluso con Joselu, jugábamos fuera de banda, en banda izquierda. Hemos jugado con otros jugadores a pierna cambiada", relató, a continuación aventurándose aún más atrás en el tiempo. "Yo creo que los dos primeros años no tuvimos dos extremos a pierna natural, recuerdo incluso que Dani Nieto jugaba un poquito por la derecha".

El "míster" sabe que tienen mucho trabajo por delante en esa y otras facetas, pero "confía en la plantilla", seguro además de que "la gente ha visto que el equipo se ha entregado, que no nos ha llegado, también es verdad". Y aprovechó para transmitir su deseo de que la afición "siga apoyándonos como nos apoyan, lo demás tenemos que ponerlo nosotros y hacer que ellos se sientan orgullosos y contentos", sentenció.