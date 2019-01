Pistoletazo de salida hacia la remontada

El Somozas no tiene demasiado margen de error si lo que quiere es remontar los nueve puntos de desventaja que tiene con respecto a las posiciones de permanencia para, así, continuar en la categoría de bronce nacional una cuarta temporada. Así que el encuentro que lo va a enfrentar al Osasuna B este mediodía –12.00 horas, Tajonar 1– le brinda la primera oportunidad de iniciar una racha de buenos resultados, que es la forma en la que cree que se va a “enganchar” a la lucha por la continuidad en la categoría.

Sin embargo, el cuadro verdiblanco no se presenta a este partido en las mejores condiciones porque, tras las salidas de Adrián Martínez, Artabe y Hugo Pintos, los dos jugadores que ha sumado en el recientemente inaugurado mercado invernal –Pedro García y Selvia– aún no están en condiciones de jugar por no contar con el permiso federativo. Además, Roberto Baleato está sancionado y Fran No, Pablo Antas, Amaro e Iñigo Rodríguez lesionados, por lo que el cuadro verdiblanco tan solo dispone de 16 jugadores en buenas condiciones con los que hacer frente al primer encuentro de la segunda vuelta.



REGRESO

El Somozas espera que el parón navideño le haya servido a los jugadores de su plantilla para coger la energía debida con la que buscar la recuperación clasificatoria. Porque la actual situación del equipo que entrena Stili requiere de una serie de buenos resultados para, primero, recortar las diferencias que lo separan da la zona perseguida –ocho puntos con respecto al puesto de promoción de permanencia y nueve en relación a los lugares que garantizan la continuidad en la categoría de bronce– y, después, finalizar la liga regular compitiendo por ellos con los demás.

Al menos, el trabajo que la escuadra verdiblanca lleva a cabo durante la semana es lo suficientemente bueno como para empezar a ganar partidos. Eso es, para el técnico Stili, el punto de partida necesario para empezar a escalar en la tabla clasificatoria. Y es que, como recuerda el preparador cedeirés, “no vale solo con ganar los partidos, sino que hay que mejorar”. Esa será la manera de evitar errores durante los encuentros que dispute para, así, estar más cerca de las victorias que tanto necesita el Somozas.

Después de que los fallos puntuales cometidos durante varios encuentros lo llevasen a estar varias jornadas sin ganar, el cuadro verdiblanco espera mostrar desde ahora una imagen de solidez que lo lleve hacia la continuidad en la categoría de bronce. Será ese el camino para que el cuadro de Ferrolterra vuelva a conseguir lo que ya logró en las últimas tres temporadas de liga.