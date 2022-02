Patricia Gómez: “Todas quieren dar lo mejor de sí: lucharán hasta el final”

Hace unas semanas, el Baxi incorporó a su cuerpo técnico a la psicóloga deportiva Patricia Gómez con el objetivo de reforzar una confianza mermada por los resultados. Reconoce la especialista el “momento complicado” que atraviesa el grupo “porque hay un desgaste físico y mental tras muchos meses de trabajo”, pero asegura que “todas quieren dar lo mejor de sí y aportar para que el equipo siga creciendo, que es lo más importante. Van a luchar hasta el final”.





¿En qué aspectos se centra el trabajo con un equipo profesional?

La psicología deportiva es el estudio científico que se centra en factores psicológicos que influyen en el rendimiento de los deportistas. En el caso del deporte de alto nivel, la exigencia es más alta y existe mucha presión, así que cómo se gestione depende un poco de cada persona. Los aspectos psicológicos que se trabajan varían en función de si es un deporte de equipo o individual y de las necesidades de cada deportista. Quedan dos meses para acabar la temporada y para mí es también un reto profesional porque no se trabaja igual que si hubiese llegado en pretemporada. Ahora se trata de que se familiaricen con los aspectos que se pueden trabajar desde la psicología deportiva, que empiecen a hacer un análisis de lo que están haciendo y de lo que podrían mejorar, es decir, que no vayan a los entrenamientos por el simple hecho de entrenar y, sobre todo, trabajar la cohesión grupal, aspectos como la comunicación y la confianza entre ellas, entre las jugadoras y el entrenador, el liderazgo...





¿De qué manera se puede reforzar la confianza cuando el equipo juega bien y no gana?

Es complicado, pero es verdad que la sociedad tiende a asociar el éxito con la victoria y el fracaso con la derrota, y eso no es del todo así. Al final, ganar o perder un partido depende de muchas circunstancias: las condiciones del pabellón, los árbitros, el público, los rivales... Hay muchos factores que no están bajo nuestro control o que no dependen de nosotros que también determinan el resultado. Pero lo importante es centrarse en lo que cada una tiene que hacer y en este sentido me parece muy interesante algo que escuché el otro día: “Eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes quien determina si te has caído en un bache o en una tumba”. Entonces, ¿qué te vas a decir cuando cometas un error? ¿Que eres una fracasada o que lo has intentado y que puedes aprender de esto? Este es el mensaje que se le tiene que transmitir a las jugadoras; cuando las cosas salen bien, es muy fácil rendir al 100%, pero cuando las cosas no salen como a uno le gustaría tienes la posibilidad de elegir cuál va a ser tu actitud a partir de ese momento.





¿Hay margen suficiente para lograr el objetivo?

Sí, siempre lo hay. Al final, lo importante es intentarlo y seguir intentándolo porque vas a tener muchas posibilidades de conseguir el resultado que buscas cuantas más veces lo intentes. Va a haber muchas veces que falles, pero seguro que encuentras una en la que aciertas. Quedan diez jornadas y claro que hay posibilidades de conseguir el objetivo porque ellas siguen con ganas y se esfuerzan cada día.





¿La exposición en las redes sociales aumenta la presión?

Sí, sin duda. Las redes sociales están al alcance de todos y cualquiera puede poner un comentario, mucho más cuando eres profesional porque eres una persona pública. Ya a nivel amateur influyen las expectativas que tienes –autoconfianza o el concepto que uno tiene de uno mismo– y a eso hay que sumarle en este nivel que gente que no es de tu entorno te está diciendo que el objetivo tiene que ser este, que en este partido no has hecho bien... O todo lo contrario: tampoco está bien recibir siempre halagos. Lo importante es trasladarles que se centren en lo que tienen que hacer, que es jugar al baloncesto y también disfrutar, porque muchas veces dejamos a un lado a la persona y solo vemos a la deportista, y detrás de cada jugadora hay un entorno y una vida personal.