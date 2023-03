Patri Cabrera: “Echo de menos jugar, no nos vamos a engañar”

Por primera vez en sus 25 años de historia, el Universitario retirará un dorsal. Será el 8, el de Patri Cabrera, que decidió colgar las botas al final de la temporada pasada tras siete campañas en el club ferrolano. No hay una jugadora con más partidos con el Uni (198) ni con tanta presencia en la etapa dorada, incluidas dos semifinales de Liga-1 en los años 2017 y 2018. Su éxito ha superado desbordado los límites del baloncesto femenino: todavía ostenta el récord de canastas de tres puntos en un choque de la máxima categoría (10) y ha participado hasta en dos ocasiones en el concurso de triples de la ACB.

Es, en definitiva, una leyenda y el club ha decidido que nadie más juegue con el número 8 en el primer equipo. El homenaje será el sábado tras el encuentro de Liga Challenge que enfrentará al Baxi con el Melilla a partir de las 19.00 horas.



“Estoy superfeliz y muy agradecida al club. No me esperaba este gesto que me hace muchísima ilusión y solo puedo dar las gracias”, explicaba ayer tras conocerse la iniciativa de la entidad. Cabrera es entrenadora de tres equipos y es la coordinadora del proyecto UNI2 que el Baxi puso en marcha esta temporada. “Noto el cariño de la gente porque, aparte de haber jugado, al estar metida entrenando equipos hace que esté mucho más unida al club y a la gente que forma parte de él”, explica.



La “nueva” vida de Patri Cabrera sigue desarrollándose en los mismos escenarios, los pabellones, y a la pregunta de si echa menos la “práctica activa”, no lo duda. “La verdad es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? En los entrenos es inevitable echar unos tiros o incluso meterme en un partidillo, y echo de menos esa sensación de tener que salir a jugar. Habrá que acostumbrarse”, bromea.



La jugadora canaria está volcada, además de con sus equipos, con la escuela UNI2. “Al principio había algo de incertidumbre, pero estamos –ella, Paula García y la psicóloga Patricia Gómez– encantadas. Somos sobre 50 personas y cada pasito que dan es para nosotras una alegría. Es más, para nosotras cada día es una lección y por eso estamos supercontentas de que el club haya dado este paso”.