Somozas - Racing Villalbés | Una parte y un punto para los dos equipos

Sigue en el liderato el Somozas, a pesar de no pasar del empate en el partido que lo enfrentó al Racing Villalbés. Fue el resultado de un duelo jugado de poder a poder, entre dos de los mejores equipos de la categoría, dominado por cada uno en los dos períodos, pero que se salda con un premio escaso de cara a sus objetivos para el final del campeonato.



No tuvo el Somozas oposición para tomar el control del partido, aunque de entrada sin ser capaz de acercarse con peligro a la meta rival. Fue con el paso de los minutos como el cuadro local empezó a generar ocasiones, cada vez más claras –un par de golpes francos botados por Pablo Rey, una disparo de Asier desde la frontal o una colada de Cañi desde la izquierda que no encontró rematador–, aunque no llegaron a obtener el gran premio que pretendían tener.



Poco a poco se fue asentando el Racing Villalbés y eso le permitió crear sus dos mejores ocasiones de la primera parte. Ambas llegaron a través de tiros desde fuera del área –el primero, a cargo de Jose Varela; el segundo, de Otero– y las dos fueron rechazadas por el portero Marcos Souto. Parecía que el partido se introducía en una fase más complicada para el cuadro local, pero entonces llegó su gol, por mediación de Rubo al cabecear un centro desde la izquierda de Cañi.









Empuje





Sin novedades en el partido desde el momento del gol hasta el descanso, el choque entró en una segunda parte disputada con una gran intensidad por los dos equipos, en la que ambos –más el cuadro visitante– llegaron con relativa facilidad al área contraria, pero sin la claridad necesaria para marcar –la ocasión que estuvo más cerca fue un cabezazo de Otero salvado “in extremis”, otra vez, por Marcos Souto.



Acabó el Racing Villalbés encontrando el empate por el que llevaba tiempo insistiendo –a través de un lanzamiento de Dani Pedrosa tras una dejada desde el área local– y eso dio paso a un nuevo partido de poco más de veinte minutos. En él, unos y otros demostraron que no se conformaban con sumar un punto... pero no fueron capaces de evitarlo.









SOMOZAS 1- 1 RACING VILLALBÉS Somozas: Marcos Souto; Asier (Álex del Río, min. 91), Pacheco, Quico (Manu Mariña, min. 76), Alberto Rey; Luis Díaz; Marcos Álvarez (Bruno Bellas, min. 65), Aldán Naval (Maroñas, min. 65), Pablo Rey, Cañi; y Rubo.

racing villalbés: Ángel Fraga; López, Javi Varela, Jorge Tomé, David Buyo; Alberto Novoa, Make; Jose Varela (Javi Rey, min. 60), Casanova (Rares, min. 88), Dani Pedrosa; y Otero (Cuadrado, min. 80).

goles: 1-0, min. 28: Rubo; 1-1, min. 67: Dani Pedrosa.

ÁRBITRO: Casal Fernández, del colegio vigués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Quico y Pablo Rey y a los visitantes Dani Pedrosa y Javi Rey.