O Parrulo recupera el sabor

Después de cinco jornadas sin conocer la victoria, O Parrulo Ferrol recuperó ese sabor con la conseguida sobre el filial del Real Betis, que demostró por qué está inmerso en la lucha por mantenerse en la categoría. No fue la única buena noticia para la escuadra de la ciudad naval que, además, volvió a disfrutar del concurso de Adri e Iván Rumbo, jugadores llamados a darle un plus a la escuadra de la ciudad naval.

Con la clasificación para el playoff de ascenso a Primera como una quimera, ya que se encuentra a once puntos de distancia, el cuadro ferrolano demostró que quería agotar sus opciones pero, sobre todo, volver a ganar. Así, tras la igualdad registrada en los primeros minutos de partido, la escuadra de la ciudad naval consiguió adelantase primero gracias al tanto de Keita y ampliar su renta después a través del remate de Helder. Aunque el filial bético trató de reaccionar en los minutos previos al descanso, los dos goles de diferencia que se registraban entonces encarrilaba la victoria de la escuadra local... siempre que mantuviese en la segunda parte la seriedad con la que había jugado la primera.

Sentencia

No dejó lugar a la sorpresa el cuadro local, que marcó otros dos tantos a la vuelta del intermedio para acercarse más a la victoria en el partido. Incluso en este tramo de choque la escuadra dirigida por Nacho García se gustó por momentos y estuvo cerca de ampliar su renta ante un rival que no daba síntomas de estar en condiciones de luchar.



A falta de diez minutos para el final del encuento, el Real Betis B apostó por el juego de cinco para intentar reducir distancias en el marcador. Pero, al contrario, la escuadra de la ciudad naval aumentó su distancia y, pese a los dos goles del rival, la victoria de O Parrulo Ferrol no corrió peligro.