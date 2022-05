O Parrulo se medirá al Noia Portus Apostoli en la final de la Copa Galicia

O Parrulo disputará la final de la trigésima edición de la Copa Galicia. El equipo de Óscar Vigo cumplió con los pronósticos y, tras el 4-6 con el que se impuso en el encuentro de ida, goleó hoy en el polideportivo naronés de A Gándara a un Carballiño peleón que tardó 14 minutos en encajar el primer gol. La calidad de los jugadores ferrolanos, que militan dos categorías por encima de los ourensanos, desniveló un encuentro en el que el técnico ferrolano aprovechó para realizar continuas rotaciones pensando en la otra final, la del sábado, ante el Peñíscola con la permanencia en Segunda División en juego.



La escuadra parrula fue superior desde el inicio y generó múltiples ocasiones de gol que no se materializarían hasta el disparo con el que Hélder, desde la frontal, batió a un buen Erik. Sin apenas tiempo para reponerse, Noel anotó el segundo y le ponía el encuentro muy cuesta arriba al Carballiño, que no bajó los brazos en ningún momento y que aprovechó la oportunidad que le ha brindado la Copa Galicia de llegar hasta las semifinales y enfrentarse a un equipo de Segunda División.



El gol de Adri poco antes del descanso acabó por sentenciar el choque. La segunda parte ya no tuvo mucha historia y en poco más de cinco minutos, O Parrulo hizo otros tantos goles.



A partid de ahí, el preparador ferrolano movió aun más si cabe el banquillo y los jugadores locales –que no pudieron disputar el encuentro en A Malata por la huelga que mantiene el personal de las instalaciones– bajaron ostensiblemente la intensidad. Las llegadas que, casi por inercia, fue generando el equipo acabarían encontrando puerta a través de Terán, que marcó el noveno y definitivo.



O Parrulo se medirá en la final al Noia Portus Apostoli, que eliminó en los penaltis a un “primera”, un Pescados Rubén Burela que fue capaz de igualar la eliminatoria en el tiempo reglamentario (3-1).









O Parrulo Ferrol 9 - 0 Carballiño O Parrulo Ferrol: Barranquero, Terán, Miguel Caeiro, Noel, Domingos –equipo titular–; Alberto, Borja, Alonso, Adri, Aarón, Renatinho, Gozi, Kevin Chis, Domingos, Álex Regueira y Hélder.



Carballiño: Eric, Kane, Édgar, Hugo, Óscar –equipo titular–; Carracedo, Dani Gato, Farru, Fer, Adri Araújo, Noel, Álvaro e Iniesta.



goles: 1-0, min. 14: Hélder; 2-0, min. 15: Noel; 3-0, min. 19: Adri; 4-0, min. 23: Kevin Chis; 5-0, min. 26: Borja; 6-0, min. 26: Terán; 7-0, min. 28: Noel; 8-0, min. 28: Terán; 9-0, min. 37: Terán.



árbitros: Daniel López y Rubén Vieito, además de Eva López como asistente. Amonestaron al local Hélder y al visitante Hugo