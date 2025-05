O Parrulo Ferrol no falla y se mete en los playoffs (3-4)

O Parrulo Ferrol quiere seguir soñando. Los de Gerard Casas consiguieron la clasificación para los playoffs de ascenso tras superar a un combativo Levante (3-4), que durante muchos minutos formó parte de ese selecto grupo.



Desde el comienzo de partido se pudo palpar la tensión. Ninguno de los dos equipos quería cometer ningún error, por eso apenas hubo grandes ocasiones durante los primeros minutos más allá de unos intentos muy desviados de Nico Rosa, Iván Rumbo y Parreño Júnior. Sin embargo, ninguno encontró el camino del gol debido al buen hacer de las defensas, que iban a jugar un papel fundamental.



Sabedores de que en el juego estático no se podía generar mucho peligro, los granotas intentaron sacar rédito de las jugadas de estrategia. Tras un par de avisos, el Levante se encontró con el gol gracias a Pablo, que remató un saque de banda ejecutado con maestría. Este tanto supuso un pequeño golpe para O Parrulo, ya que no era esperado. Por suerte, el objetivo de meterse en playoff no corría peligro, ya que Family Cash Alzira iba ganando al Inagroup El Ejido y el Entrerríos Zaragoza hacía lo propio con el Málaga Ciudad Redonda.



Con todo, los ferrolanos querían ganar para ser terceros y así lo demostraron. Después de una jugada que pudo suponer el 2-0, el cuadro de Gerard Casas armó una buena jugada colectiva. Víctor Montes mandó un pase preciso para Nico Rosa, que recibió y sin pensárselo, encañó y perforó la escuadra rival para devolver la igualada al marcador.



Con el empate en el luminoso, O Parrulo redobló esfuerzos y a punto estuvo de marcar, pero dos grandísimas intervenciones de Nacho Sierra evitaron los tantos de Iván Rumbo y de Gonzalo Santa Cruz.



Eran los mejores minutos de los visitantes en el partido. Sin embargo, en un despiste defensivo, el Levante se volvió a adelantar después de un misil de Pedro Toro ante el que nada pudo hacer Mati Starna. Toca volver a remar. Y así lo hicieron, ya que menos de un minuto después, Novoa aprovechó una jugada ensayada para pone el empate antes del descanso.



Tras el paso por los vestuarios, los ferrolanos salieron con nuevas energías. Querían conseguir la victoria a toda costa. De hecho, suyas fueron las mejores ocasiones del inicio de la segunda mitad, pero Nacho Serra evitó los intentos del "pichichi" Nico Rosa. El Levante tardó en reaccionar, ya que los otros resultados le valían. Por eso, bajó un pistón y no avisó hasta casi el ecuador. Pero, de un momento para otro, se le complicaron las cosas. Si primero recibió el tercer tanto, obra de Nico Rosa, a continuación el Málaga remontó y el El Ejido empató su duelo, por lo que estaban fueran.

Los de Gerard Casas, con este nuevo gol, siguieron apretando en defensa. No querían perder y depender de otros resultados. Con todo, todavía quedaba mucho tiempo y había aguantar la defensa de cinco. Para ello, sacó a sus especialistas y estos dieron "masterclass". Supieron parar todos los ataques y, en un error, Nico Rosa aprovechó para conseguir su "hat trick" y cumplir el sueño de todos: clasificarse a los playoffs como tercero y tener factor cancha.

Ahora, O Parrulo tendrá dos semanas de descanso para preparse para luchar por el ascenso. Su rival será el Inagroup El Ejido. El primer partido se disputará el sábado 24 en A Malata, mientras que el segundo duelo será el 31 en El Ejido. En caso de haber un tercer choque, este será el 3 de junio también en A Malata.