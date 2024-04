Parralo: “Veía más cerca nuestro gol que el del Villarreal B"

El inicio dubitativo del Racing se tradujo en una dolorosa derrota ante el colista que hizo “spoiler” de lo que finalmente iba a ser el duelo en La Cerámica. “En el primer minuto ellos ya tuvieron una ocasión, no hemos salido bien centrados”, señalaba Parralo, añadiendo que en esa primera parte su grupo “cometió errores de organización, que corregimos bien en el segundo tiempo, y cuando mejor estábamos hemos recibido el gol”.



Para el técnico, la entrada de Álex López y “hemos jugado con tres por dentro. hemos abierto un poco a la izquierda a Iker, el equipo estaba generando situaciones, hemos tenido un par de ellas muy claras y controlando el juego”. Sin embargo, este dominio verde sobre fondo amarillo no se tradujo en gol, y sí lo hizo sin embargo la única ocasión clara de los anfitriones, que tal y como describe el preparador “una pérdida en mediocampo ha dado lugar a una transición , en donde no hemos hecho unas buenas vigilancias y hemos acabado perdiendo. En Segunda División, en el fútbol profesional... son detalles y hay que cuidarlos”.

Y es que si bien en la primera mitad, al Racing le “costó mucho”, como señala Parralo, en la segunda se sacudió ese pesar, con un Villarreal B “del que no recuerdo muchas ocasiones, el gol y poco más. Estábamos bien, incluso veía más cerca el poder adelantarnos en el marcador a que nos marcaran, pero al final un error, una pérdida y una mala vigilancia nuestra han hecho que perdamos el partido”. El técnico, consciente de la rapidez y de las buenas transiciones de su rival, optó por unos cambios que no debilitasen el mediocampo y “hasta el final hemos intentado empatar y no ha podido ser”.



Con su formación “contrariada, porque has perdido un partido”, el Racing da por finalizado este capítulo que acabó con un claro color amarillo y “desde ya a pensar en el siguiente”. Parralo quiso recordar y valorar de nuevo “de donde venimos, o a veces la gente se acostumbra mal. Estamos ahí y lucharemos por acabar lo más arriba posible”, señalaba en relación a la oportunidad perdida de meterse en playoff.