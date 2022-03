Parralo: “Se ve que el equipo está seguro de lo que hace”

No fue el de ayer un encuentro muy distinto al de otros vividos en A Malata esta temporada –“en esta categoría no es fácil ganar a ningún rival”, recordó–. Por eso Cristóbal Parralo destacó “la paciencia que hemos tenido para seguir intentándolo hasta que llegó el gol”. A partir de ahí, el entrenador del Racing apuntó que “el once que teníamos sobre el campo no era muy físico y con los cambios tratamos de protegernos de su fortaleza en las acciones a balón parado”.



El entrenador del Racing destacó el buen papel hecho por los suyos en la primera mitad, en la que solo le faltó tener más acierto para marcar. “Hemos leído bien las situaciones... pero a veces el balón no quiere entrar y hay que seguir”, reflejó antes de indicar que el fallo del penalti no sacó al cuadro verde del guion de partido que quería. “El equipo está convencido de lo que hace y eso lo refleja en el campo. Hay seguridad en trabajo y eso es lo que siempre pretendimos”, dijo.









Dinámica





Ya son nueve las jornadas que el Racing lleva sin perder –las mismas que le quedan al campeonato del grupo 1–, una racha que lo asienta en la tercera plaza, a solo dos puntos del segundo clasificado y con este mismo margen sobre las plazas que ya no permiten segur luchando por dar el salto de categoría. De ahí que Parralo insista en el mensaje de que “quedan muchos puntos en juego, hay que ir partido a partido y no fijarse en los demás, sino en nosotros mismos. Hay que seguir con la misma humildad, entrada y sacrificio”.







Parralo es sabedor de que los buenos resultados aumentan la confianza del grupo –“todo el mundo cree en lo que se está haciendo”, concede–, pero quiere que el grupo esté preparado para cuando llegue un mal resultado. “Tendremos que levantarnos y seguir, pero lo más importante es seguir en nuestra línea”, apunta.



Con respecto a la euforia que se nota ya en la afición, el entenador razona que “nosotros no queremos quitarle la iluisión a la gente” y adelanta que “nosotros nos vamos a entegar y luchar, pero esta es una liga que es muy dura”.