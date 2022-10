Parralo: “Si tenemos que perder, que sea de esta manera”

Con muy poco le ganó hoy el Fuenlabrada a un Racing que, explicó su técnico, Cristóbal Parralo, lo intentó en todo momento y que, a pesar de que el rival “se encontró con un gol” para a partir replegarse y defender, “hemos tenido ocasiones como para haber empatado y hemos hecho méritos como para no salir de vacío”.



El conjunto madrileño hizo su partido para sacarle todo el rédito posible al tanto logrado en su única ocasión. Parralo destacó que el Fuenlabrada “ha intentado romper el ritmo, se lo han permitido y el juego era muy difícil: cada vez que caía un jugador había pausas muy grandes y no nos dejaban coger la continuidad en el juego”. Admitió el entrenador de la escuadra ferrolana que esa actitud “forma parte del fútbol: cada equipo utiliza sus armas”.



Parralo recordó que “la semana pasada ya dije que en la novena jornada no se juegan finales” y ostentar el liderato “no significa que vayamos a tener una alfombra en cada campo al que vayamos a jugar. Sabíamos que iba a ser un partido complicado por la experiencia del rival, que sabe jugar al otro fútbol: hoy mi equipo ha perdido por media ocasión”. Con todo, Parralo aseguró estar contento “por el trabajo y la entrega, aunque lógicamente siempre hay cosas que mejorar”.

Falta de acierto

El preparador racinguista, que resaltó la aportación del último fichaje, el ferrolano Aitor Pascual, señaló que la derrota no debe empañar el inicio liguero de su equipo. “Nosotros siempre hemos tenido los pies en el suelo y, si tenemos que perder, que sea de esta manera: dando la cara, dominando, no dejando salir al rival y que no te genere ocasiones”. Con esa actitud, que sirvió para minimizar el daño que podía hacerle el rival, Parralo subrayó que al Racing solo le faltó “un poco de acierto” para poder ganar este tipo de partidos.



Por ello, el entrenador no ve motivos para el desánimo y aseguró que “nos pondremos a trabajar desde ya en el partido ante Unionistas”.