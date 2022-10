Parralo: “Tenemos que aprender a jugar con esta presión”

La victoria de ayer ante el Talavera mantiene al Racing en el liderato, a la espera de lo que haga este mediodía el Linares, y el técnico local, Cristóbal Parralo, destaca lo positivo: “Portería a cero, victoria y seguimos en la pelea”.



No fue, reconoció, el encuentro más brillante, pero no lo achacó a un “exceso de confianza” por la visita de un conjunto que es colista y que todavía no ha puntuado, pese a la buena dinámica de los últimos choques. “A veces estás menos afortunado de cara a portería o en el último pase: hoy nos ha faltado algo más de velocidad en la circulación del balón”, aseguró. “No siempre”, añadió, “las cosas fluyen y salen tan bien como uno quisiera. Además, en la segunda parte ellos han jugado mejor”.



No quiso tampoco restarle mérito al rival. “Sabíamos que era un partido complicado ante un equipo que venía haciendo buenos partidos. Es cierto que al final tienes una presión extra porque viene el último, que no ha ganado todavía...”. El preparador subrayó esta circunstancia cuando dijo que “en cierto momento sí que he notado a los jugadores con un poco de presión encima”, pero destacó que “todos tenemos que ser conscientes de que esto no es fácil; no es fácil llevar seis victorias y un empate. Hasta el momento, los datos y la posición en la que estamos son para estar orgullosos y eso refleja que el equipo está haciendo bien las cosas”.

“Preparados”



Cristóbal Parralo incidió en que tanto el grupo como el entorno tiene que “estar preparado para todo porque queda tanto por delante...”.



De nuevo, A Malata registró una gran entrada y ese apoyo “es muy importante”, aunque también transmite cierta presión a los jugadores porque “no quieres decepcionar a la gente que ha venido a animarte y a disfrutar de ese primer puesto”. No obstante, quiso dejar claro que “tenemos que aprender a jugar con esa exigencia y con esa presión porque, si queremos estar arriba, esta es la que vamos a tener cada semana”.