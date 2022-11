Parralo: “Me preocupa mucho la falta de contundencia en las áreas”

Decepcionado por el resultado, el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, quiso destacar lo positivo del empate ante el Mérida, fruto de una reacción del equipo que lo llevó a rozar la victoria. El técnico, no obstante, lamentó que “nos está costando empezar por delante en el marcador” y que el hecho de ir a remolque provoca que “tengas que arriesgar, dejar espacios y que el rival pueda aprovecharlos”.



En su análisis del encuentro, Parralo señaló que la posesión del balón en la primera parte no permitió generar peligro. “Nos faltaba más mordiente, gente en la zona de remate, más continuidad en el juego”, explicó. Mantuvo la confianza en el once inicial en la reanudación pero, “al ver que no conseguíamos empatar, hemos hecho cambios y la gente que ha entrado desde el banquillo ha aportado mucho y ha hecho un tramo final del partido en el que hemos podido ganar”.



El punto cosechado ayer pone fin a una sequía de tres jornadas, algo que valora Parralo, pero, pese a ello, no ocultó su “preocupación” por “la falta de contundencia en según qué situaciones defensivas –como la que le costó el tanto ayer–, porque con muy poco el rival se pone por delante, y también por esa falta de finalización a todas esas jugadas que genera el equipo. Necesitamos ser mucho más contundentes en las dos áreas”, afirmó.







Reacción



El Racing está ahora fuera de los puestos de playoff, pero Parralo le quita dramatismo. “Queda mucho todavía. Hay muchos equipos que quieren estar ahí y nosotros tenemos que trabajar duro para volver a meternos”, aseguró antes de insistir en que “esto no es fácil, lo hemos dicho desde el principio y, aunque no hemos ganado, he visto cosas que me han gustado, como esa reacción en la última media hora”.



En ese sentido, contrapuso esa recta final del equipo con la del último encuentro en A Malata. “Entonces nos faltó ese corazón, esa alma de seguir intentándolo hasta el final, y creo que hoy el equipo lo ha intentado hasta el final. En ese sentido, estoy satisfecho porque lo han dado todo y el equipo en ese momento ha acertado con el juego y hemos generado ocasiones para ganar”, concluyó.