Parralo: “Este momento de la temporada permite cada vez menos fallos”

Tres puntos más para mantenerse dentro del playoff. Con el resultado de hoy ante el Pontevedra, el Racing suma cinco jornadas sin perder con las que prolonga su línea ascendente, una trayectoria que “alegra” a su técnico, Cristóbal Parralo, pero que no lo distrae del objetivo, que es preparar el partido de Linares. “Nos encanta vernos en esa zona, pero queda mucho y muchos partidos complicados. Hasta que no queden tres o cuatro jornadas no empezaremos a fijarnos en lo que hacen los demás. Ahora, a trabajar bien para que los domingos ese trabajo tenga recompensa”.



Sobre el encuentro, Parralo explicó que “sabíamos que iba a ser un partido complicado, como todos, y que había que cuidar los detalles y madurar el partido”. El primero, y el más importante, volver a blindar la portería. El segundo, tener efectividad de cara a gol. “Lo importante es generar ocasiones y el equipo está encontrando el camino para poder llegar”, explicó, aunque matizó que a le hace falta “tener un poco más de precisión en los últimos metros para que los partidos no sean tan ajustados y tengas que sufrir hasta el final”.

Árbitro

El técnico del Pontevedra responsabilizó al colegiado de la derrota de su equipo, aunque Parralo no comparte esa opinión. “Tengo una visión totalmente diferente. Respeto la opinión de Toni, pero no la comparto. Yo he visto otro partido”.



El preparador del Racing se refirió también al papel de los jugadores de recambio. “A veces cuesta salir del banquillo y coger el ritmo. El partido estaba 2-0, controlado, y necesitábamos llegar al final, no sufrir en defensa, y los que han entrado han dado el nivel, como el anterior partido”, explicó.



Además, el entrenador tuvo palabras para la afición, que volvió a responder. “Estamos muy contentos con ellos, con cómo nos han animado. Esperamos que con nuestro juego y nuestra entrega podamos ser más cada vez. Intentaremos devolver ese apoyo”, pues, recordó, toda ayuda es poca a partir de ahora: “Estamos en un momento de la temporada en el que cada vez se permiten menos fallos para estar ahí arriba”, dijo.